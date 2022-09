Θεοδωρικάκος: Θωράκιση συνόρων και συνεργασία με συμμάχους η απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα

Με τον Βούλγαρο Αναπληρωτή Πρωθυπουργό για θέματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης και υπουργό Εσωτερικών, Ivan Demerdzhiev, συναντήθηκε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι κ. Θεοδωρικάκος και Demerdzhiev συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών για την αποτελεσματικότερη θωράκιση των συνόρων της Ευρώπης με την Τουρκία, στον Έβρο. Παράλληλα, ο Βούλγαρος Αν. Πρωθυπουργός αναγνώρισε και εκείνος, από πλευράς του, την ανάγκη οικονομικής στήριξης από την Ε.Ε. του μεγάλου έργου επιμήκυνσης του φράκτη, κατά μήκος των Ευρωπαϊκών συνόρων για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Την αποτελεσματικότητα του ήδη υπάρχοντος φράκτη στην Ελλάδα, μήκους 37,5 χλμ, άλλωστε, εξήρε, αναφέροντας στον κ. Θεοδωρικάκο πως μετά την ανέγερσή του, οι πιέσεις στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία μειώθηκαν σημαντικά. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έθεσε, επίσης, στον Βούλγαρο ομόλογό του θέματα κοινής στρατηγικής για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών φύλαξης, με στόχο την πιο αποτελεσματική δράση της Αστυνομίας των δύο χωρών για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης παράνομων μεταναστών. Τέλος, ο κ. Demerdzhiev, ζήτησε τη στήριξη της Ελλάδας για την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης της Ε.Ε., Σέγκεν. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης και η Υφυπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Monica Dimitrova-Beecher. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά το τέλος της συνάντησης, προέβη στην κάτωθι δήλωση: «Έβρος: Σύνορο Ελλάδας και Ευρώπης με την Τουρκία. Της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και της ασύμμετρης προκλητικότητας. Του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή και της εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου. Πραγματοποιήσαμε μία εξαιρετική συνάντηση με τον συνάδελφό μου, Υπουργό της Βουλγαρίας και επιλέξαμε να συναντηθούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μεταξύ άλλων, γιατί Ελλάδα και Βουλγαρία αντιμετωπίζουμε μια πολύ σημαντική κοινή πρόκληση: Το πολύ μεγάλο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Ελλάδα και Βουλγαρία έχουμε τα σύνορά μας με την Τουρκία, τα οποία είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Είναι, γενικότερα, τα σύνορα του δυτικού κόσμου με την Τουρκία. Δυστυχώς, όλο το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια οργανωμένη επιχείρηση εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων, παράνομων μεταναστών, η οποία εξελίσσεται και στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία. «Μήνυμα ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας για την προάσπιση των συνόρων της ΕΕ, του Διεθνούς Δικαίου και της ανθρώπινης ζωής» Η συνάντησή μας εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα ενίσχυσης της συνεργασίας μας και συντονισμού των προσπαθειών μας προκειμένου να προασπίσουμε το διεθνές δίκαιο, να προασπίσουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής ένωσης, να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή. Μέσα από όλα τα τελευταία γεγονότα αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ο Έβρος δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σύνορο Αλλά είναι και το σύνορο μεταξύ του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και της εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων από την άλλη πλευρά. Είναι και ένα σύνορο ανάμεσα στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ανάμεσα στην καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, από την άλλη πλευρά. Εμείς συνεχίζουμε, ενισχύουμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τη φύλαξη των συνόρων μας με όλους τους δυνατούς τρόπους. Προχωράμε στην κατασκευή του φράχτη κατά μήκος όλου του ποταμού Έβρου. Αυξάνουμε τα ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης. Συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας πάντοτε με σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και -πάνω από όλα- οι Έλληνες ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση, όπως το έχουμε κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, με τη στήριξη και τη συνεργασία και των Βουλγάρων φίλων μας. Συζητήσαμε επίσης με τον κ. Υπουργό το θέμα της ένταξης της γειτονικής Βουλγαρίας, της πλήρους ένταξης στο χώρο Σέγκεν. Η Ελλάδα υποστηρίζει απολύτως το αίτημα της γειτονικής χώρας, θεωρούμε ότι είναι απολύτως έτοιμη να ενταχθεί στη ζώνη Σέγκεν, γι’ αυτό στις σχετικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν, η θέση μας θα είναι σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ένταξης της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγκεν. Ειδήσεις σήμερα: Ο Ιμάμογλου απειλείται με αποκλεισμό από την πολιτική ζωή της Τουρκίας για τέσσερα χρόνια Όπου φύγει-φύγει οι Ρώσοι μετά την επιστράτευση Πούτιν – Aνάρπαστα τα αεροπορικά εισιτήρια Επιχείρηση «Χρυσή Σφαίρα»: Η επιθυμία του Καρόλου για «λιτή τελετή στέψης» και η πιθανή ημερομηνία

