Κατρούγκαλος: Απαράδεκτες και προκλητικές οι δηλώσεις Ερντογάν στον ΟΗΕ Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την εργαλειοποίηση -εκ μέρους του Τούρκου Προέδρου- του προσφυγικού-μεταναστευτικού Ως απαράδεκτες και προκλητικές καταδίκασε τις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον ΟΗΕ ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιώργος Κατρούγκαλος, σε συνεντεύξεις του στους τηλεοπτικούς σταθμούς Kontra και ΕΡΤ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, ο κ. Κατρούγκαλος ανέφερε ότι απέναντι σε αυτήν την επιθετικότητα και οποιαδήποτε απειλή παραβίασης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας είναι ενωμένες. Πρόσθεσε πως αναγκαίο είναι να εισπράττει κόστος η Τουρκία για την επιθετική συμπεριφορά της, δεν αρκούν οι λιγότερο ή περισσότερο θετικές δηλώσεις των εταίρων μας. Για αυτόν τον λόγο, όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να αξιοποιήσει το πλαίσιο κυρώσεων του Ιουνίου 2019 και παράλληλα να μην παραχωρήσει «δωρεάν» την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας-ΕΕ, αλλά να τη συνδέσει με τον τερματισμό της τουρκικής επιθετικότητας και τη δέσμευση για κοινή προσφυγή στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Στη συνέχεια, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την εργαλειοποίηση -εκ μέρους του Τούρκου Προέδρου- του προσφυγικού-μεταναστευτικού, τονίζοντας ότι η Τουρκία, που παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα. Ακόμη, επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η απόκρουση -εκ μέρους μας- της τουρκικής προπαγάνδας και η υπεράσπιση των συνόρων μας, αλλά εξίσου αναγκαίος είναι και ο ταυτόχρονος σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας και του ανθρωπιστικού δικαίου, στο οποίο η Ελλάδα πρέπει να είναι προσκολλημένη και να μην δίνει έδαφος για εκμετάλλευση στη γειτονική Τουρκία-παραβάτη. Επιπλέον, ο κ. Κατρούγκαλος υπογράμμισε ότι η πολιτική Μητσοτάκη έχει καταστήσει το προσφυγικό από ευρωτουρκικό, ελληνοτουρκικό θέμα με αποτέλεσμα να εκτίθεται η Ελλάδα διεθνώς και να μην έχουμε τη στήριξη που έπρεπε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους μας. «Η έλλειψη θεσμικών ελέγχων, οι συνεχείς αντιφάσεις ή και ψευδολογίες κυβερνητικών στελεχών εκθέτουν συχνά τη χώρα στο εξωτερικό», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Ο ράπερ Lil Nas X κέρασε πίτσα «ομοφοβικούς» διαδηλωτές έξω από τη συναυλία του – Δείτε βίντεο Δένδιας: Ικανοποίηση της Ελλάδας για την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία GNTM 5: Η 47χρονη που έκανε την Καγιά να κλαίει και η 79χρονη που εντυπωσίασε – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 21.09.2022, 12:00 21.09.2022, 08:27 21.09.2022, 11:00 21.09.2022, 09:35 21.09.2022, 09:36 21.09.2022, 10:00

