Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με αντιπροσωπείες αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων στη Νέα Υόρκη

Για την κλιμακούμενη ρητορική της τουρκικής ηγεσίας και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Άγκυρα ενημέρωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπροσωπεία πέντε αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης, έδωσε έμφαση στην ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, αλλά και σε περιστατικά παραπληροφόρησης της διεθνούς κοινότητας, εις βάρος της Ελλάδας. Η ενημέρωση για την τουρκική προκλητικότητα αλλά και τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, έγινε σήμερα Τετάρτη, στο πλαίσιο των επαφών του πρωθυπουργού κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τους εκπροσώπους των πέντε αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Πρόεδρο και ανώτερα στελέχη της αμερικανοεβραϊκής oργάνωσης AIPAC. Για τη συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ιδιαίτερα στενή στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας και ενέργειας, αλλά και την προοπτική περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσω των πολυμερών σχημάτων στα οποία συμμετέχουν οι δύο χώρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της ελληνικής και της εβραϊκής διασποράς στην προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαμόρφωση μίας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, που η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αναδείξει τους κινδύνους που εγκυμονούν ο αναθεωρητισμός και η αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για την εισροή ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ επισήμανε πως η χώρα μας πάγια στηρίζει τη διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόλυτη προσήλωση της Ελλάδας στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε την απόλυτη προσήλωση της Ελλάδας στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας όσον αφορά το Ολοκαύτωμα. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τους Ορισμούς Εργασίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) για τον Αντισημιτισμό και την Άρνηση του Ολοκαυτώματος, όσο κατείχε την εκ περιστροφής προεδρία της IHRA, το 2021, έδωσε έμφαση στην εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ειδικά στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα έχει δρομολογήσει την ανέγερση μουσείου για το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη, υπό την επίβλεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου. Ειδήσεις σήμερα: Εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας ο δημοφιλής τραγουδιστής Σταμάτης Κόκοτας Βίντεο: Έγιναν οι πρώτες διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης του Πούτιν – Δεκάδες συλλήψεις O Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχασε φέτος πάνω από τη μισή του περιουσία

