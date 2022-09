Μητσοτάκης: Πώς θα απαντήσει από τον ΟΗΕ στα «fake news» του Ερντογάν για τα παιδιά που πνίγονται στο Αιγαίο

«Συντριπτική και απολύτως τεκμηριωμένη» θα είναι η απάντηση την οποία προτίθεται να δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων στους «παντελώς ανυπόστατους και συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «η Ελλάδα πνίγει παιδιά μεταναστών στο Αιγαίο». «Θα απαντηθούν όλα με τον κατάλληλο τρόπο στην ομιλία μου της Παρασκευής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης φθάνοντας τα μεσάνυχτα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) στη Νέα Υόρκη, όπου νωρίτερα -και ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός βρισκόταν εν πτήσει με κατεύθυνση την έδρα των Ηνωμένων Εθνών- είχε εκδηλωθεί το σόου του Τούρκου Προέδρου με τις ψεύτικες, όπως επιμένει η ελληνική πλευρά, εικόνες με τα νεκρά μεταναστόπουλα. Η ελληνική κυβέρνηση, αν και «δεν αιφνιδιάστηκε ιδιαίτερα», όπως διευκρίνιζαν υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές, από την ακραία ρητορική εις βάρος της χώρας μας που χρησιμοποίησε ο κ. Ερντογάν, στελέχη της, ωστόσο, δεν έκρυβαν την έντονη ενόχληση τόσο για την ασυνήθιστη τακτική που ακολούθησε, τόσο με τις ψευδείς εικόνες που παρουσίασε από το βήμα του ΟΗΕ, όσο και με τις βαριές δυσφημιστικές κατηγορίες που εξαπέλυσε. «Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ερντογάν κατηγόρησε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και αυτό, όσο και αν δεν γίνεται πιστευτό από τους περισσότερους, είναι μια δυσφημιστική εκστρατεία κατά της χώρας μας που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και ούτε να περάσει έτσι», επεσήμαινε κορυφαία ελληνική διπλωματική πηγή, λίγο μετά την… «οπτικοποιημένη πρόκληση», όπως χαρακτηριζόταν ειρωνικά, η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Ομιλία, η οποία διανθίστηκε από το φωτογραφικό σόου, το οποίο περιλάμβανε εικόνες που εδώ και πολλές μέρες έχουν καταγγελθεί από το ελληνικό Λιμενικό Σώμα ότι «αποτελούν κατασκευασμένα fakenews». Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές βρίσκονταν σε εγρήγορση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεναν «μια τουρκική απάντηση στους προκλητικούς χάρτες και την ακραία ρητορεία Τούρκων αξιωματούχων που παρουσιάζει τελευταία σε όλα τα διεθνή fora η δική μας πλευρά». Η αρχική σκέψη αμέσως μετά την ομιλία – πρόκληση του Ερντογάν ήταν να καταθέσει κείμενο – αντίκρουση η ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη. Η απάντηση Μητσοτάκη Επειδή, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη διαδικασία λειτουργίας του διεθνούς Οργανισμού και ως εκ τούτου δεν θα είχε πρακτικό διπλωματικό αποτέλεσμα, θεωρήθηκε ότι αρκούσε σε πρώτο χρόνο η άμεση αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο οποίος ήταν στα Ηνωμένα Έθνη και είχε επαφές με ομολόγους του, για να ακολουθήσει η συνολική αντίκρουση των ανυπόστατων και ανήκουστων ισχυρισμών Ερντογάν που θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή ομιλία του. Έτσι κι αλλιώς, ο Έλληνας πρωθυπουργός σχεδίαζε και προτού να μιλήσει ο Ερντογάν να καταγγείλει τις συνεχείς προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο, καθώς και να στηλιτεύσει «τον εν πλήρει εξελίξει αναθεωρητισμό της τουρκικής ηγεσίας που θυμίζει την τακτική Πούτιν και απειλεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο». Ερωτηθείς εάν, μετά την προκλητική παρέμβαση Ερντογάν, σκοπεύει να αλλάξει το περιεχόμενο της ομιλίας που επρόκειτο να κάνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σιβυλλικά: «Όχι ιδιαίτερα». Ενώ σε άλλο ερώτημα αν και η δική του ομιλία θα περιλαμβάνει… «οπτικοποίηση», δηλαδή χάρτες ή άλλες εικόνες με τις εύγλωττες τουρκικές προκλήσεις, δεν θέλει να αποκαλύψει τις προθέσεις του: «Περιμένετε την ομιλία του και θα δείτε», περιορίστηκε να απαντήσει. Γιατί πήγε τη συζήτηση στο Μεταναστευτικό Την ίδια ώρα, πάντως, υψηλόβαθμοι διπλωματικοί παράγοντες παρατηρούσαν με νόημα ότι «ο Ερντογάν επέλεξε να επιτεθεί κατά της Ελλάδος για το μεταναστευτικό, ενώ απέφυγε να επαναλάβει όλα όσα ισχυρίζεται τελευταία για τα νησιά του Αιγαίου και την ρητορική αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας επ΄ αυτών που διατυπώνει, όπως και των απειλών που εκτοξεύει». Η εξήγηση που οι ίδιοι παράγοντες έδιναν είναι ότι η τακτική αυτή αποτελεί μια «έμμεση αναγνώριση» της ηγεσίας της Άγκυρας ότι «πρόκειται για ακραίους ισχυρισμούς που διατυπώνονται για λόγους που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές κομματικές ισορροπίες στη χώρα τους, αλλά στα διεθνή ακροατήρια δεν μπορούν να βρουν λογικά ερείσματα». Όπως έλεγε χαρακτηριστικά διπλωματική πηγή, «δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος, ο οποίος θα δει το τουρκολυβικό μνημόνιο ή τους χάρτες της λεγόμενης “γαλάζιας πατρίδας” και θα πει ότι το σωστό και το δίκαιο είναι με αυτά που ισχυρίζεται η Τουρκία». Γι΄αυτό και άλλες πηγές υποστήριζαν πως «επειδή η Άγκυρα περίμενε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επανέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα, επικαλούμενος τους προκλητικούς τουρκικούς χάρτες που έδειξε τον περασμένο Μάιο στον Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο και παρουσίασαν αργότερα σε ευρωπαϊκές συνόδους, τόσο ο ίδιος όσο και ο Νίκος Δένδιας, ο Ερντογάν επέλεξε να μεταφέρει τη συζήτηση στο “γήπεδο” του μεταναστευτικού». Ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως υποστηρίζουν, εκτίμησε ότι έτσι θα μπορούσε να πλήξει την διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας. Στόχος, ωστόσο, που θεωρείται ότι δεν πρόκειται να ευοδωθεί αφού η χώρα μας τηρεί το διεθνές δίκαιο και σώζει καθημερινά ζωές προσφύγων και μεταναστών, οι οποίες, αντιθέτως, «εργαλειοποιούνται από το καθεστώς της Άγκυρας για οικονομικούς και γεωστρατηγικούς λόγους που εκδηλώνονται τόσο με τους εκβιασμούς κατά της Ευρώπης όσο και με τον υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολυθεί κατά της Ελλάδας στον Έβρο και στο Αιγαίο». Επί όλων αυτών, επιμένουν αρμόδιες πηγές, «o Ερντογάν θα λάβει τις δέουσες συντριπτικές και απολύτως τεκμηριωμένες απαντήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απαντήσεις που επελέγη να δοθούν από το ίδιο βήμα στο οποίο διατυπώθηκαν τα παραπλανητικά ψεύδη της ηγεσίας της γειτονικής χώρας». 