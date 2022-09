Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η Ελλάδα εξακολουθεί να υποστηρίζει το πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου

Μητσοτάκης στο -: Η Ελλάδα εξακολουθεί να υποστηρίζει το πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου Δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη – Επανέλαβε τη στήριξη στον ουκρανικό λαό Ηχηρό μήνυμα με το οποίο εκδηλώνει τη στήριξη της Ελλάδας προς τον ουκρανικό λαό έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του -. Εστιάζοντας στα ενεργειακά, τόνισε ότι η Αθήνα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μετά την άρνηση που προέβαλε η Κομισόν – κατά την έκτακτη Σύνοδο – ως προς την επιβολή του ανώτατου ορίου. «Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Χρειαζόμαστε μια πιο δραστική παρέμβαση σύμφωνα με την οποία θα μπει ανώτατο όριο στον δείκτη TTF», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Είμαστε όλοι ενωμένοι στο θέμα της στήριξης της Ουκρανίας ώστε να μπορεί να αμυνθεί σε κάθε κίνηση επιθετικότητας που παραβιάζει τους κανόνες Διεθνους Δικαίου» επισήμανε ακόμη, τη στιγμή που ΗΠΑ και ΕΕ καταδικάζουν τις δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν φαίνεται να εξελίσσεται όπως τον είχε σχεδιάσε ο Πούτιν» δήλωσε ο κ.Μητσοτάκης σε άλλο σημείο της συνέντευξής του. “We are all united in supporting Ukraine to defend itself against what is an open act of aggression,” says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis. Russian President Vladimir Putin declared Wednesday a “partial mobilization,” calling 300,000 reservists https://t.co/vrUDU34Ff9 pic.twitter.com/rUjOjVx6MH — - TV (@-TV) September 21, 2022 Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος, με διάγγελμά του, ανακοίνωσε μερική επιστράτευση. Επιχειρώντας να εξηγήσει το σκεπτικό της ανακοίνωσής του, ανέφερε ότι «ο στρατός μάχεται κατά των επιχειρήσεων της Δύσης σε ένα μέτωπο έκτασης μεγαλύτερης των 1.000 χλμ. στην Ουκρανία». Όπως είπε η απόφαση ελήφθη «για να προστατεύσουμε τη μητέρα-πατρίδα, την κυριαρχία και την εδαφικής της ακεραιότητά της καθώς και την ασφάλεια των πολιτών». O Ρώσος πρόεδρος απείλησε, δε, για άλλη μια φορά με χρήση πυρηνικών όπλων λέγοντας «δεν μπλοφάρω!». Ο Πούτιν στην αρχή του διαγγέλματός του κατηγόρησε τη Δύση ότι έχει ξεκινήσει πόλεμο κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία από το 2014. Υποστήριξε, δε, ότι η απόφαση για μια στρατιωτική επιχείρηση ήταν η μόνη πιθανή λύση από τη στιγμή που η Δύση αρνήθηκε να υπάρξει μια ειρηνική λύση «στο πρόβλημα του Ντονμπάς». ύμφωνα με τους ισχυρισμούς Πούτιν, ο ουκρανικός στρατός εκπαιδεύεται από το ΝΑΤΟ «και στην πραγματικότητα διοικείται από ξένους επικεφαλής» προσθέτοντας ότι «οι τακτικές τρομοκρατίας και εκφοβισμού» κατά της Ρωσίας έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε, οι χώρες της Δύσης προσπαθούν «να μπλοκάρουν» κάθε πιθανότητα ανεξαρτησίας και ανάπτυξης. «Πρόθεση της Δύσης είναι να μας αποδυναμώσουν και να μας καταστρέψουν, το λένε ανοιχτά αυτό».Ο βασικός μας στόχος για την απελευθέρωση του λαού του Ντονμπάς παραμένει αναλλοίωτος, τόνισε, επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος. Αναφερόμενος στην απόφαση για μερική επιστράτευση, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα, είπε ότι αφορά μόνο όσους είναι καταγεγραμμένοι ως έφεδροι. Απευθυνόμενος, δε, σε όσους επιστρατευτούν, τους διαβεβαίωσε ότι «θα δοθούν όλα τα προνόμια που έχουν όλοι όσοι είναι ήδη εν υπηρεσία». Καταδικάζει τις ρωσικές κινήσεις η Δύση Μπάιντεν: Πρέπει να αποφευχθεί ένας πυρηνικός πόλεμος, ανεύθυνες οι απειλές της Ρωσίας «Ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί, δεν πρέπει καν να διεξαχθεί» τόνισε από το βήμα του ΟΗΕ ο Μπάιντεν μετά τις απελές του Κρεμλίνου για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Προέτρεψε, δε, όλα τα έθνη να δεσμευτούν εκ νέου ώστε να μην χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα. «Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να χαράξουν αυστηρά μέτρα ελέγχου όπλων», δήλωσε ειδικότερα ο Μπάιντεν. Επανέλαβε, ακόμη, ότι η Ρωσία εξαπολύει ανεύθυνες απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων. Στόλτενμπεργκ: «Επικίνδυνη και απερίσκεπτη η ρητορική του Πούτιν περί χρήσης πυρηνικών όπλων» Η επιστράτευση χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα κλιμακώσει τη σύγκρουση και η απειλή του να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αποτελεί μια «επικίνδυνη και απερίσκεπτη ρητορική», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε στην αρχισυντάκτρια του Reuters, Αλεσάντρα Γκαλόνι, σε συνέντευξή του ότι η πρώτη επιστράτευση της Ρωσίας μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά αυτή θα κλιμακώσει τη σύγκρουση που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου. «Πρόκειται για επικίνδυνη ρητορική περί πυρηνικών», είπε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν είναι κάτι καινούργιο, το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ. «Θα παραμείνουμε ήρεμοι και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία», συμπλήρωσε. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι κινήσεις του Πούτιν δείχνουν «ότι ο πόλεμος δεν οδεύει σύμφωνα με τα σχέδιά του» και είναι σαφές ότι ο Ρώσος πρόεδρος έκανε «έναν λάθος, σε μεγάλο βαθμό, υπολογισμό». ΕΕ: Ο Πούτιν βάζει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη Ο Πούτιν βάζει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη, επισημαίνει μέσω του twitter o ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ. Με ανάρτησή του στο twitter, ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει: «Η ανακοίνωση του Πούτιν για ψευδή δημοψηφίσματα, μερική στρατιωτική κινητοποίηση και πυρηνικό εκβιασμό είναι μια σοβαρή κλιμάκωση. Η απειλή με πυρηνικά όπλα είναι απαράδεκτη και αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για όλους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί για να αποτρέψει τέτοιες ενέργειες. Η παγκόσμια ειρήνη βρίσκεται σε κίνδυνο». Ειδήσεις σήμερα: Πούτιν: Νέες δηλώσεις μετά το διάγγελμα – «Δεν υποκύπτουμε σε εκφοβισμούς» Ηλεκτρικό ρεύμα: Πόσο εξοικονομεί ένα νοικοκυριό με τις επιδοτήσεις – Ενδεικτικά παραδείγματα Γλυφάδα: «Παρακαλούσα να με σκοτώσουν» λέει η αστρολόγος που έπεσε θύμα ληστείας

