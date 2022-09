Οικονόμου: Δεν αμαυρώνει την Ελλάδα η χυδαία προπαγάνδα Ερντογάν Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει το στίγμα ότι η Ελλάδα δεν τρομοκρατείται, δεν εκφοβίζεται και δεν αμαυρώνεται από τη χυδαία προπαγάνδα Ερντογάν H Ελλάδα δεν τρομοκρατείται, δεν εκφοβίζεται «και προφανώς δεν αμαυρώνεται από τις ασυναρτησίες από τα ανυπόστατα πράγματα που ειπώθηκαν από το βήμα της γενικής συνέλευσης (του ΟΗΕ) χθες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την ομιλία Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Τόνισε πως από τον Τούρκο πρόεδρο έγινε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια διασποράς fake news, πλήρους διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και χυδαία προπαγάνδα, με τελείως ανυπόστατους ισχυρισμούς σε αντίθεση με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn1uuk9dmh4p) «Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι η Τουρκία συστηματικά παραβιάζει διεθνείς συνθήκες που ή ίδια έχει υπογράψει, εργαλειοποιώντας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, κάνοντας “http://www.thetimes|-.gr/”πλάτες”http://www.thetimes|-.gr/” -μη λέω και λίγα, σε λαθροδιακινητές που βάζουν ανθρώπους σε βάρκες και κινδυνεύει η ζωή τους, σε αντίθεση με το ελληνικό κράτος που σώζει ανθρώπινες ζωές και που φυλάει ως οφείλει τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης», σημείωσε ο κ. Οικονόμου. Θύμισε επίσης πως ο Ερντογάν μίλησε στον ΟΗΕ σε ένα δυσμενές για εκείνον πλαίσιο όπου: Έχουμε άρση του εμπάργκο προς την Κύπρο για την πώληση όπλων, «και οι Τούρκοι ακόμα περιμένουν». Είναι συνεχείς οι δηλώσεις αξιωματούχων ότι πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά τα σύνορα, η εθνική κυριαρχία, οι διεθνείς συνθήκες. Αναβαθμίζεται διαρκώς η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική ισχύς της χώρας μας, γεγονός «που προβληματίζει την άλλη πλευρά». Να προβληματιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν μπορεί να αντιπολιτεύεσαι την πατρίδα σου Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να προβληματιστεί μετά τη χθεσινή ομιλία Ερντογάν αλλά και τις εξελίξεις με τη ΜΚΟ που αναγνώρισε ότι οι πρόσφυγες στον Έβρο δεν ήταν σε ελληνικό έδαφος. Κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να «επαναπροσδιορίσει τις συντεταγμένες του» στα ζητήματα αυτά καθώς ενώ βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο πολιτικό σκηνικό εσωτερικά και υπάρχει τοξικότητα, πρέπει να μπαίνουν όρια και να μην υιοθετείται η προπαγάνδα αλλότριων δυνάμεων. «Πρέπει να μπαίνουν τα όρια όταν αντί να αντιπολιτεύεσαι την κυβέρνηση, αντιπολιτεύεσαι την πατρίδα σου υιοθετώντας επιχειρήματα, προπαγάνδα, θέσεις, που εκπέμπουν δυνάμεις αλλότριες προς την Ελλάδα και που αποδεικνύεται στο τέλος της ημέρα ότι είναι ψεύτικες και κίβδηλες». Ειδήσεις σήμερα: Τα δάκρυα της Μέγκαν που δεν έπεισαν και η «απειλή» από την αυτοβιογραφία του ΧάριΕίναι το δημοψήφισμα, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; Άνδρας αυτοπυρπολείται κοντά στο γραφείο του Ιάπωνα πρωθυπουργού στο Τόκιο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 20.09.2022, 19:03 21.09.2022, 08:27 20.09.2022, 14:24 21.09.2022, 09:35 21.09.2022, 09:36 20.09.2022, 15:00

