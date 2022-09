Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Aegean Messinia Pro-Am (vid)

71 ομάδες αποτελούμενες από επαγγελματίες κι ερασιτέχνες παίκτες γκολφ από 26 χώρες, συμμετείχαν στο Aegean Messinia Pro-Am, που συνδιοργανώθηκε από την AEGEAN και την Costa Navarino, από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Έμπνευση για το Aegean Messinia Pro-Am, αποτέλεσε το όραμα του ιδρυτή της AEGEAN Θεόδωρου Βασιλάκη και του ιδρυτή της Costa Navarino Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, για την ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το πρώτο τουρνουά γκολφ που φιλοξενήθηκε στα δύο νέα γήπεδα της Costa Navarino στην περιοχή Navarino Hills, τα οποία έχει σχεδιάσει ο δύο φορές πρωταθλητής Masters και θρύλος του Ryder Cup, José María Olazábal: το πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course και το The Hills Course.

Επαγγελματίες κι ερασιτέχνες γκολφέρ κατέγραψαν σημαντικές επιδόσεις στο τουρνουά 54 οπών, το οποίο φιλοξενήθηκε και στο γήπεδο The Dunes Course. Ο Georg Schultes (PGA Αυστρίας) κατέκτησε την πρώτη θέση στην επαγγελματική κατάταξη με σκορ -10.

Ο Schultes ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι υπέροχο να κερδίζεις. Ζήσαμε μια μοναδική εβδομάδα, χάρη στην εξαιρετική διοργάνωση και η ομάδα μου έμεινε ενθουσιασμένη. Η θέα που απολαμβάνεις από ορισμένα σημεία στα γήπεδα, είναι συγκλονιστική».

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, νικήτρια στην ομαδική κατάταξη αναδείχθηκε η ομάδα του Χρήστου Νικόπουλου (PGA Ελλάδας), με τους ερασιτέχνες Maksym Kutkovvsky, Maryna Kutkovska και Άρη Βωβό, που κατέκτησαν την πρώτη θέση με συνολικά 263 πόντους (-47).

Παράλληλα με το διαγωνιστικό σκέλος του τουρνουά, οι παίκτες του Aegean Messinia Pro-Am είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα με θεματικές βραδινές εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο του τουρνουά, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την εκπληκτική θέα και το ηλιοβασίλεμα από το The Hills Clubhouse κατά τη διάρκεια του welcome cocktail με θέμα «All in One», ενώ το δεύτερο βράδυ ήταν γεμάτο μουσική και χορό, στο πάρτι «Let’s Swing Again» υπό τους ήχους ζωντανής swing μπάντας. Οικοδεσπότες της τελετής απονομής των βραβείων με θέμα «May the Fore be with You», ήταν η Βρετανίδα τηλεοπτική και ραδιοφωνική παρουσιάστρια Kate Mason και ο διευθύνων σύμβουλος της Confederation of Professional Golf (CPG) Ian Randell.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της CPG και υπό την αιγίδα της PGA Ελλάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

Η Alpha Private Bank και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ήταν χρυσοί χορηγοί της διοργάνωσης, η VOLVO-ΒΕΛΜΑΡ ήταν χορηγός του επάθλου Hole-In-One, οι εταιρείες Aercap και Κορρές αργυροί χορηγοί και οι Vodafone Business, Coca Cola 3E, AMVYX-Jose Cuervo και Pratt & Whitney χάλκινοι χορηγοί του Aegean Messinia Pro-Am. Τη διοργάνωση υποστήριξαν επίσης οι εταιρείες: Autohellas-Hertz, Taylormade, Pages, Gallagher, MyTransfer, Βουράκης, Glenmuir, Καραβερβέρης, Κτήμα Κοκοτού, ΜΕΒΓΑΛ, Μελισσοκομική, Μιράν, Σιάμπης, Navarino Icons, ΑΘΗ ΡΟΔΙ και Argo Travel.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το https://www.aegeanmessiniaproam.com/