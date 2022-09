Πλεύρης: Από αρχές Οκτωβρίου τα εμβόλια κατά των μεταλλάξεων του κορωνοϊού Ο4 και Ο5 Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, αυτήν τη στιγμή «ο κόσμος εμβολιάζεται με τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της Ο1 και φιλοδοξούμε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου να είναι στη διάθεσή μας και τα εμβόλια κατά της Ο4 και Ο5» Από τις αρχές Οκτωβρίου θα μπορούν να εμβολιάζονται οι ευπαθείς ομάδες και οι άνω των 60 ετών με τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά των μεταλλάξεων του κορωνοϊού Ο4 και Ο5. Αυτό ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπης Τζούφη για τη «μη καταβολή αμοιβών απασχολούμενων στα Εμβολιαστικά Κέντρα», στην οποία τέθηκε και το θέμα των αναμνηστικών εμβολίων. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, αυτήν τη στιγμή ο κόσμος εμβολιάζεται με τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της Ο1 και φιλοδοξούμε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου να είναι στη διάθεσή μας και τα εμβόλια κατά της Ο4 και Ο5, προκειμένου να εμβολιάζεται ο πληθυσμός για τον οποίο υπάρχουν σχετικές οδηγίες (ευάλωτες ομάδες και πολίτες άνω των 60 ετών). Όπως σημείωσε ο κ. Πλεύρης, παρά τη διάθεση της παραγωγού εταιρείας να εξαντληθούν πρώτα τα εμβόλια κατά της Ο1, πέρασε η πρόταση Ελλάδας και Κύπρου στο συμβούλιο υπουργών Υγείας της ΕΕ ώστε με το που βγουν τα νέα εμβόλια (Ο4 και Ο5) να σταματήσει η διάθεση των εμβολίων κατά της Ο1. Κατά τη συζήτηση της ερώτησής της, η κ. Τζούφη ζήτησε στοιχεία για τα κρούσματα στον μαθητικό πληθυσμό μετά το άνοιγμα των σχολείων, κάνοντας λόγο για στοιχεία επανόδου της πανδημίας και τονίζοντας ότι ο παιδικός εμβολιασμός είναι σε χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ο υπουργός επεσήμανε ότι η χώρα μας δεν είναι «νησίδα», υπογραμμίζοντας πως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες άνοιξαν τα σχολεία τους όπως εμείς. Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν ανακοίνωσε μερική επιστράτευση στη Ρωσία – «Δεν μπλοφάρω για τα πυρηνικά» Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρός 15χρονος μετά από βόλτα με ποδήλατο Βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, υποχωρεί η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες Best of Network 21.09.2022, 10:00 21.09.2022, 08:27 20.09.2022, 14:24 21.09.2022, 09:35 21.09.2022, 09:36 21.09.2022, 10:00

