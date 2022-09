Πρόεδρος ΑΔΑΕ σε εξεταστική: Δεν βρήκαμε νόμιμη ή παράνομη επισύνδεση σε πολιτικούς που έχουν καταγγείλει παρακολούθηση «Δεν μπορώ ειλικρινά να γνωρίζω αν έχει καταστρέφει ο φάκελος Ανδρουλάκη» φέρεται να είπε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Μπόκας 21.09.2022, 13:43 Με την εξέταση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστου Ράμμου συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής που ερευνά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ράμμος φέρεται να είπε ότι από την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η ΑΔΑΕ μετά από καταγγελίες πολιτικών προσώπων των 6 κοινοβουλευτικών κομμάτων περι παρακολούθησής τους, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ύποπτο εύρημα ούτε για νόμιμες επισυνδέσεις ούτε για το Predator – διευκρινίζοντας πως εκκρεμεί η ολοκλήρωση του ελέγχου για τις καταγγελίες του κ. Κυριάκου Βελόπουλου. Επίσης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Ράμμος φέρεται να είπε στα μέλη της επιτροπής πως δεν μπορεί να διευκρινίσει τον ακριβή χρόνο καταστροφής του φακέλου Ανδρουλάκη ούτε καν να ενημερώσει για το αν ο φάκελος έχει καταστραφεί. «Δεν μπορώ ειλικρινά να γνωρίζω αν έχει καταστρέφει ο φάκελος Ανδρουλάκη» φέρεται να είπε με βουλευτές της πλειοψηφίας να καταγγέλλουν διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρονταν σε διαβεβαιώσεις του Προέδρου της ΑΔΑΕ περί βέβαιης καταστροφής του φακέλου Ανδρουλάκη. Πέραν αυτών ο κ. Ράμμος φέρεται να είπε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για εταιρείες που εμπορεύονται λογισμικά παρακολούθησης όπως η Intellexa. Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία αποφάσισε να εξετάσει τους εκπροσώπους της εταιρείας Intellexa δια αλληλογραφίας καθώς η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η μόνιμη κατοικία των συγκεκριμένων προσώπων βρίσκεται στο εξωτερικό. Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν ανακοίνωσε μερική επιστράτευση στη Ρωσία – «Δεν μπλοφάρω για τα πυρηνικά» Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρός 15χρονος μετά από βόλτα με ποδήλατο Βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, υποχωρεί η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες Χρήστος Μπόκας 21.09.2022, 13:43 BEST OF NETWORK 21.09.2022, 13:30 21.09.2022, 08:27 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 09:35 21.09.2022, 09:36 21.09.2022, 10:00

