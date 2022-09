Σακελλαροπούλου σε Ανδρουλάκη για παρακολουθήσεις: Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της ενώπιον των αρχών Πρόκειται για την πρώτη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε λίγο μετά το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν η πρώτη συνάντηση του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε στην κυρία Σακελλαροπούλου ότι ζήτησε τη συνάντηση καθώς συνεχίζεται η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση, που πλήττει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και οι απαράδεκτες προκλήσεις του Ερντογάν εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων, που είναι πέρα από κάθε σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών καλής γειτονίας. «Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει μια ολιστική απάντηση από την Ευρώπη, που θα αφορά και το εμπάργκο όπλων αλλά και βέβαια μια νέα αρχιτεκτονική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, με την οποία θα διασφαλίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», προσέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επίσης, έθεσε το ζήτημα των υποκλοπών, λέγοντας ότι δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα αλλά ένα ζήτημα δημοκρατίας και πρέπει να κλείσει χωρίς να μείνει καμία σκιά στο πολιτικό σύστημα, κι αυτό πρωτίστως είναι ευθύνη της κυβέρνησης». Όπως επισήμανε στη Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κ. Ανδρουλάκης, «είναι αδιανόητο να υπάρχουν νησίδες λειτουργίας του κράτους που κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω της Δικαιοσύνης και υπεράνω του κοινοβουλευτικού ελέγχου». «Πραγματικά ελπίζω αυτή η υπόθεση να είναι εντέλει μια ευκαιρία να ενισχυθούν περαιτέρω οι ανεξάρτητες αρχές στη χώρα μας, που ακόμα και σ΄ αυτή την περίπτωση ο ρόλος τους θα είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ώστε να υπάρχει μια διασφάλιση του κράτους δικαίου- και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε δυναμικά για το μέλλον και πώς πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω για να διασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους θεσμούς και τη Δημοκρατία μας». Από τη πλευρά της η κυρία Σακελλαροπούλου σημείωσε για τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν ότι «η χώρα είναι πάντα έτοιμη για διάλογο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πως άκουσε την τοποθέτησή του με μεγάλο ενδιαφέρον ενώ υπενθύμισε ότι εξ αρχής είχε επισημάνει την ανάγκη άμεσης και πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης. «Δεδομένου ότι αυτή άπτεται της λειτουργίας του πολιτεύματος και του κύρους των δημοκρατικών θεσμών, τοποθετήθηκα επί της αρχής με σαφήνεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. Κύριε πρόεδρε, έχω πλήρη γνώση και συνείδηση των ορίων του αξιώματός μου, σύμφωνα και με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προσέθεσε ότι για το θέμα αρμόδια όργανα εν προκειμένου είναι η Βουλή και η Εξεταστική της Επιτροπή, καθώς και η Δικαιοσύνη, στην οποία ο κ. Ανδρουλάκης έχει προσφύγει. «Ήδη η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της ενώπιον των Αρχών και επιθυμία όλων μας είναι να ολοκληρωθεί και η έρευνα να αποφέρει καρπούς το συντομότερο. Οποιαδήποτε παράταση αυτής της εκκρεμότητας είναι επιζήμια για τη Δημοκρατία μας. Η υπόθεσή σας ανέδειξε με τον πιο εύγλωττο τρόπο την ανάγκη βελτίωσης σε επίπεδο νομοθεσίας και καλών πρακτικών του ισχύοντος νομικού πλαισίου και θωράκισης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου κάθε εξαίρεση από την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να υπόκειται σε έλεγχο και λογοδοσία», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ειδήσεις σήμερα: Ηλεκτρικό ρεύμα: Έως και 90% απορροφώνται οι αυξήσεις τον Οκτώβριο – Ποιοι θα πάρουν μπόνους 50 ευρώ Όπου φύγει-φύγει οι Ρώσοι μετά την επιστράτευση Πούτιν – Aνάρπαστα τα εισιτήρια χωρίς επιστροφή Βλαντιμίρ Πούτιν: Σκηνές χάους με κρίση βήχα πριν το διάγγελμα – Φώναξαν γιατρούς στο Κρεμλίνο BEST OF NETWORK 21.09.2022, 14:30 21.09.2022, 08:27 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 09:35 21.09.2022, 09:36 21.09.2022, 12:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )