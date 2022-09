Σε πλειστηριασμό ένα από τα πλέον γνωστά ξενοδοχεία στην Καλαμπάκα

Ένα από τα γνωστά ξενοδοχεία , κατηγορίας 4*, στην Καλαμπάκα, πρόκειται να βγει σε πλειστηριασμό μέσα στον Νοέμβριο. Ο λόγος για ξενοδοχείο κλασικού τύπου (πόλης), δυναμικότητας 98 δωματίων και 174 κλινών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμπάκας και αποτελείται από τρεις κτιριακούς όγκους ενοποιημένους χτισμένους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από το 1987 ως το 2009.

Το συγκρότημα, στην είσοδο της πόλης, έχει αναπτυχθεί σε τέσσερα όμορα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 1.859 τ.μ. και έχει προσόψεις σε 3 δρόμους στο κέντρο της πόλης, ενώ η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 4.764 τ.μ. Η αρχική τιμή του πλειστηριασμού είναι στα 3,035 εκατ. ευρώ (περί τις 30 χιλ. ευρώ ανά δωμάτιο), ενώ οι προκαταβολές ύψους 910.500 ευρώ (30% της τιμής α’ προσφοράς) για την συμμετοχή κατατίθενται έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου.

Το ξενοδοχείο βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 16/11/2022 με επισπεύδουσα την SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και υπεύθυνη για την προώθηση της διαδικασίας την εταιρεία ΔΑΝΟΣ (an alliance member of BNP Paribas Real Estate).

Η Καλαμπάκα αποτελεί τουριστικό προορισμό (και θρησκευτικό σταθμό) καθώς είναι πολλοί οι επισκέπτες από Ελλάδα, αλλά και από εξωτερικό που επισκέπτονται την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα μοναστήρια στις κορυφές των Μετεώρων.

Άλλωστε, οι βράχοι των Μετεώρων είναι διατηρητέο και προστατευόμενο μνημείο από την “UNESCO” και αποτελεί τη μεγαλύτερη μοναστηριακή πολιτεία της Ελλάδας μετά το Άγιο Όρος. Το εν λόγω σκηνικό έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του Χόλυγουντ κατά το πρόσφατο παρελθόν (Beckett με πρωταγωνιστή τον John David Washington το 2021) και παλαιότερα (Τζέημς Μποντ «Για τα μάτια σου μόνο» το 1981).

