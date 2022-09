Σκυλακάκης: Η Ελλάδα δεν θα μπει σε τροχιά ύφεσης αυτόν τον «δύσκολο χειμώνα» Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 28% τον τελευταίο χρόνο – «Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει στην ίδια ρότα» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών «Η αξιοθαύμαστη αντοχή της ελληνικής οικονομίας στις διαδοχικές κρίσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι στην πορεία της τριετίας, δώσαμε προτεραιότητα στη στήριξη των συνεπών και “εντάξει” επιχειρήσεων, οι οποίες αντίστοιχα επένδυσαν στους εργαζόμενους και τις πραγματικές επενδύσεις», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια και περιλαμβάνει και τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Ο κ. Σκυλακάκης, που επισήμανε ότι σημειώθηκε αύξηση των επενδύσεων κατά 28%, τον τελευταίο χρόνο, εκτίμησε πως η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει στην ίδια ρότα και το χειμώνα, παρότι -όπως είπε- θα έχουμε πίεση με τα επιτόκια και την υψηλή τιμή των καυσίμων. Στο κλίμα αυτό, εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα περάσει αυτόν τον δύσκολο χειμώνα χωρίς να μπει σε τροχιά ύφεσης. Ειδήσεις σήμερα: Ο Ιμάμογλου απειλείται με αποκλεισμό από την πολιτική ζωή της Τουρκίας για τέσσερα χρόνια Όπου φύγει-φύγει οι Ρώσοι μετά την επιστράτευση Πούτιν – Aνάρπαστα τα αεροπορικά εισιτήρια Επιχείρηση «Χρυσή Σφαίρα»: Η επιθυμία του Καρόλου για «λιτή τελετή στέψης» και η πιθανή ημερομηνία BEST OF NETWORK 21.09.2022, 15:30 21.09.2022, 08:27 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 16:32 21.09.2022, 16:30 21.09.2022, 15:47

