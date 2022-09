Σταϊκούρας vs Αχτσιόγλου στη Βουλή: 7 δισ. φόροι ή φορολογικά έσοδα; – Δείτε βίντεο Η αρχική αποστροφή της τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και η έκκληση του ΥΠΟΙΚ να αλλάξει η τοποθέτησή της – Η κυρία Αχτσιόγλου επανήλθε μέσω Twitter Διαφωνία για τη διαφορά μεταξύ φορολογικών εσόδων και φόρων είχαν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου στη Βουλή. Όλα ξεκινησαν όταν η κυρία Αχτσιόγλου τόνισε ότι: ότι «ο υποτιθέμενος μηχανισμός, που η κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία μετά από έναν χρόνο, αφήνει τεράστια περιθώρια κέρδους στους παραγωγούς ενέργειας και η σώρευση υπερκερδών εξελίσσεται. Το κόστος παραγωγής ρεύματος τον Σεπτέμβριο είναι 438 ευρώ η κιλοβατώρα και η τιμή του 788 ευρώ, ο μηχανισμός αισχροκέρδειας συνεχίζει να λειτουργεί. Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στην αγορά ενέργειας και επιλέγει να επιδοτεί τις εταιρείες, χωρίς να φορολογεί τα υπερκέρδη στον τομέα συνολικά. Οι πολίτες πλήρωσαν 7 δισ. παραπάνω σε φόρους στο 8μηνο σε σχέση με πέρυσι και από τα χρήματα αυτά επιδοτούνται οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας». Η κυρία Αχτσιόγλου σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. παρουσίασε μία πρόταση με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Μιλάμε για παρέμβαση στην αγορά ενέργειας, για αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από του φυσικού αερίου, για πλαφόν στην τιμή και ποσοστό κέρδους στο 5%, για κρατική ΔΕΗ». «Είστε σίγουρη; Επτά δισ. παραπάνω φόροι είπατε, μήπως να το διορθώσετε;», απάντησε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας με την κυρία Αχτσιόγλου να υπογραμμίζει: «Επτά δισ. έσοδα από φόρους». «Έχουμε πράγματι επτά δισ. παραπάνω φορολογικά έσοδα, όχι φόρους, και προέρχονται από την ανάπτυξη την περίοδο που αυτή η κυβέρνηση μόνο μειώνει φόρους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόνισε ο κ. Σταϊκούρας. Δείτε το βίντεο: Πετάνε νούμερα και έννοιες στον αέρα και ό,τι πιάσουν.Αχτσιόγλου: Οι πολίτες πλήρωσαν 7 δισ. παραπάνω φόρους το 8μηνο του 2022.Σταϊκούρας: Καταλάβατε τι είπατε; Μήπως θέλετε να το διορθώσετε; pic.twitter.com/lVeD8eS6IP— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) September 21, 2022 «Η κυβέρνηση θέλει αυτά να τα βαφτίζει έσοδα από την ανάπτυξη. Ας το κάνει. Μην παίζει όμως με τη νοημοσύνη των πολιτών», έγραψε λίγο αργότερα η κυρία Αχτσιόγλου στο Twitter. Και πρόσθεσε: «Από ‘κει και πέρα, όταν απ’ αυτά τα έσοδα περισσότερα από 2,5 δισ. είναι από ΦΠΑ, είναι προφανές ότι ο κόσμος πληρώνει την ακρίβεια Μητσοτάκη και την επιμονή της κυβέρνησης να μην μειώνει έμμεσους φόρους. Σήμερα στη Βουλή όντως συμφωνήσαμε σε κάτι με τον κ. Σταϊκούρα. Ότι οι πολίτες πλήρωσαν 7 δισ. περισσότερα σε φόρους στο 8μηνο του 2022 σε σχέση με πέρυσι. Τα επιπλέον χρήματα σε φόρους προφανώς είναι και επιπλέον φορολογικά έσοδα για το κράτος». Από ‘κει και πέρα, όταν απ’ αυτά τα έσοδα περισσότερα από 2,5 δισ. είναι από ΦΠΑ, είναι προφανές ότι ο κόσμος πληρώνει την ακρίβεια Μητσοτάκη και την επιμονή της κυβέρνησης να μην μειώνει έμμεσους φόρους.— Έφη Αχτσιόγλου (@E_Achtsioglou) September 21, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Ρωσία: «Κήρυξε τον πόλεμο στην ίδια του τη χώρα» – Πανικός με την επιστράτευση του Πούτιν Βρετανία: Σάλος με τηλεαστέρες που παρέκαμψαν την ουρά για την Ελισάβετ – Βίντεο Δείτε βίντεο: «Αν αυτός είναι ο Μπάιντεν, εγώ είμαι Ερντογάν» είπε απαξιωτικά ο Τούρκος πρόεδρος BEST OF NETWORK 21.09.2022, 15:30 21.09.2022, 13:07 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 16:32 21.09.2022, 16:30 21.09.2022, 17:30

