Συνάντηση Ανδρουλάκη με Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό – Τι θα πουν Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα αναφερθεί στις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την θωράκιση της χώρας απέναντι στις διαρκείς ανακατατάξεις στο ενεργειακό και οικονομικό πεδίο Φώφη Γιωτάκη 21.09.2022, 07:40 Τη «μεγάλη εικόνα» της συγκυρίας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα θα επιχειρήσει να περιγράψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή του συνάντηση με την κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που θα γίνει στις 13.00 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα αναφερθεί στις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την θωράκιση της χώρας απέναντι στις διαρκείς ανακατατάξεις στο ενεργειακό και οικονομικό πεδίο, θα μιλήσει για τις ελληνικές σχέσεις και τις άκρως προκλητικές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας θα θέσει το ζήτημα «αναξιοπιστίας» των θεσμών και θα καταλήξει στα της υπόθεσης με την παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι ο ίδιος θα συμβάλει με συγκεκριμένες κινήσεις θεσμικού χαρακτήρα στην αποτροπή της συγκάλυψης. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε προϊδεάσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη δεύτερη -μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ- συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναμένει μια εκ νέου τοποθέτηση της κυρίας Σακελλαροπούλου για τα «ζητήματα Δημοκρατίας». Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης σκοπεύει κατά το τετ-α-τετ να ανοίξει όλα τα κρίσιμα θέματα της συγκυρίας, να καταθέσει τις απόψεις του για την στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται μπροστά σε έναν δύσκολο χειμώνα λόγω της ενεργειακής κρίσης, για το ρόλο και την ευθύνη της Ευρώπης να υιοθετήσει εγκαίρως «ασφαλείς διαδρομές» και για την ανάγκη στιβαρών απαντήσεων απέναντι στην άκρως προκλητική στάση της Τουρκίας. Από το βήμα της ΔΕΘ -και όταν είχε ερωτηθεί για ένα ενδεχόμενο τετ-α-τετ με την κυρία Σακελλαροπούλου- ο κ. Ανδρουλάκης είχε πάντως δηλώσει ότι θα επιδιώξει τη συνάντηση «διότι πρέπει και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία είναι εγγυητής του πολιτεύματος, να βοηθήσει για την ομαλοποίηση του πολιτικού κλίματος». Είχε μάλιστα ταχθεί εναντίον του κλίματος συνωμοσιολογίας και των διχαστικών διλημμάτων που «οδηγούν στη συγκάλυψη» και είχε επισημάνει τη βαρύτητα των δηλώσεων της Προέδρου της Δημοκρατίας που προέρχεται συν τοις άλλοις από την κοινότητα των ανώτατων δικαστικών λειτουργών για την πρόσφατη εξέλιξη- «δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ένας αντισυνταγματικός μιθριδατισμός, ο οποίος κάνει το Σύνταγμα να βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα σε τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν τη διάκριση εξουσιών και τα ανθρώπινα δικαιώματα», είχε υποστηρίξει χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μετά δε την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου τόνιζαν ότι κατέρριψε όλες τις σαθρές γραμμές άμυνας του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης της ΝΔ προκειμένου να συσκοτιστεί το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. «Ο κ. Ράμμος αποκάλυψε ότι το αρχείο της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη καταστράφηκε με εντολή του Διοικητή της ΕΥΠ , Παναγιώτη Κοντολέοντα, την ίδια μέρα ( 29 Ιουλίου 2022) που οι δικηγόροι του Προέδρου του Κινήματος διαβίβασαν την καταγγελία του για το Predator στην ανεξάρτητη αρχή», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη με την επισήμανση ότι: «Μόλις αντιλήφθηκαν δηλαδή ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, έσπευσαν να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Ο κ. Κοντολέων αφού έδωσε εντολή να καταστραφούν τα πειστήρια, προσήλθε στις 29 Ιουλίου ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας μαζί με τους Υπουργούς Γεραπετρίτη και Πιερρακάκη λέγοντας ψέματα και παραπλανώντας τη Βουλή». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του κ. Ράμμου: «Καταρρέει άλλος ένας κυβερνητικός μύθος ότι τάχα σβήνονται αυτόματα τα αρχεία, αν δεν προκύψουν στοιχεία. Ότι τάχα η καταστροφή του αρχείου συνδέεται με την παραλαβή νέου μηχανήματος στην ΕΥΠ, όπως κατέθεσε ο κ. Κοντολέων προ ημερών στην εξεταστική επιτροπή. Επίσης, δια στόματος του νυν Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, έπεσε στο κενό και η επικοινωνιακή κυβερνητική παράσταση όλων των προηγούμενων εβδομάδων σύμφωνα με την οποία η Κυβέρνηση εγκαλούσε τον κ. Ανδρουλάκη γιατί δεν παραβιάζει το νόμο και δεν πάει να ενημερωθεί στο αυτί. Σήμερα ο κ. Δεμίρης ομολόγησε ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο ούτε προηγούμενο πρόσκλησης παρακολουθούμενου και ενημέρωσης του από την ΕΥΠ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα καινοτομία να ενημερωθεί προσωπικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ– Κίνημα Αλλαγής. Κάθε μέρα που περνά, εκτίθενται ακόμη περισσότερο. Ο τρόπος, που χειρίζεται αυτή την υπόθεση η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει ότι δεν έχουν κανένα όριο επιφέροντας βαρύτατο πλήγμα στους δημοκρατικούς θεσμούς και εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα». Ειδήσεις σήμερα: Τα δάκρυα της Μέγκαν που δεν έπεισαν και η «απειλή» από την αυτοβιογραφία του ΧάριΕίναι το δημοψήφισμα, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; Άνδρας αυτοπυρπολείται κοντά στο γραφείο του Ιάπωνα πρωθυπουργού στο Τόκιο – Δείτε βίντεο Φώφη Γιωτάκη 21.09.2022, 07:40

