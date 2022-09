Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη – Τι συζήτησαν Συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο (σχήμα συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ), με έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα στη Νέα Υόρκη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Υair Lapid, στο πλαίσιο των επαφών του κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, που αντικατοπτρίζει την στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Οι δυο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς πολιτικές, αμυντικές και οικονομικές σχέσεις, για την πορεία των τριμερών σχημάτων συνεργασίας, καθώς και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο (σχήμα συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ), με έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ισραηλινό ομόλογό του για την ακραία επιθετική ρητορική της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας και τους απαράδεκτους ισχυρισμούς της που αμφισβητούν ελληνική κυριαρχία, υπογραμμίζοντας ότι υπονομεύουν την σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, οι δυο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδος και Ισραήλ προς όφελος των δύο λαών, εργαζόμενοι παράλληλα για την εμπέδωση πνεύματος συνεργασίας που θα ενισχύσει την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ειδήσεις σήμερα: Τα δάκρυα της Μέγκαν που δεν έπεισαν και η «απειλή» από την αυτοβιογραφία του ΧάριΕίναι το δημοψήφισμα, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; Άνδρας αυτοπυρπολείται κοντά στο γραφείο του Ιάπωνα πρωθυπουργού στο Τόκιο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 20.09.2022, 19:03 21.09.2022, 08:27 20.09.2022, 14:24 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )