Τετ α τετ Παπανδρέου-Αρχιεπισκόπου Αμερικής: Επισκέφθηκαν και τον Άγιο Νικόλαο στο Σημείο Μηδέν

Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο επισκέφθηκε, χθες το μεσημέρι, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Παπανδρέου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στη σημαντική επέτειο των 100 ετών από την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και επισήμανε τον ρόλο της ως ενοποιητικού παράγοντα και συγκολλητικού ιστού της ομογένειας. Ταυτόχρονα, ευχαρίστησε τον αρχιεπίσκοπο προσωπικά για την ηγεσία του και τη μεγάλη προσφορά του στην ελληνορθόδοξη κοινότητα στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του κ. Παπανδρέου, ο οποίος -όπως είπε- έχει βαθύτατατους και ισχυρότατους δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, και την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή υποστήριξή του τόσο προς την ομογένεια όσο και προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του οποίου πάντα ήταν ένθερμος υποστηρικτής.

