Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν κατήγγειλε την Ελλάδα πως μετατρέπει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων Ο φιλοκυβερνητικός τύπος στην Τουρκία προβάλλει με πηχυαίους τίτλους και δημοσιεύματα την συκοφαντική τοποθέτηση και τα fake news του προέδρου Ερντογάν κατά της χώρας μας Παναγιώτης Σαββίδης 21.09.2022, 08:08 Με πηχυαίους τίτλους και δημοσιεύματα ο φιλοκυβερνητικός τύπος στην Τουρκία, προβάλλει την χθεσινή συκοφαντική τοποθέτηση και τα fake news, του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην ετήσια γενική συνέλευση του ΟΗΕ κατά της Ελλάδας. Ο Ερντογάν έφτασε στο σημείο, παρουσιάζοντας αμφιβόλου γνησιότητας φωτογραφίες, να κατηγορήσει στην Ελλάδα πως πραγματοποιεί παράνομα push backs, «βυθίζοντας τα σκάφη των μεταναστών» και μετατρέποντας το Αιγαίο σε «νεκροταφείο προσφύγων». «Ο Πρόεδρος διερωτήθηκε στον ΟΗΕ, γιατί η Δύση σιωπά απέναντι στην Ελλάδα», αναφέρει πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Τurkiye «Συνεχίζοντας την έντονη διπλωματική του κίνηση στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απευθύνθηκε στους παγκόσμιους ηγέτες της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας την Ελλάδα πως μετατρέπει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων» σχολιάζει το δίκτυο ensonhaber.com. «Δείχνοντας παγκοσμίως τις απάνθρωπες πρακτικές της Ελλάδας απέναντι στους πρόσφυγες στο Αιγαίο -από το βήμα του ΟΗΕ-, ο Ερντογάν δήλωσε πως το 9 μηνών βρέφος Ασίμ, ο 4χρονος αδελφός του Αμπντουλβαχάμ και οι γονείς τους έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Παρουσιάζοντας φωτογραφίες των νεκρών παιδιών, ο Ερντογάν δήλωσε πως η Αθήνα μετέτρεψε το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων» γράφει η Yeni Safak. «Ο Πρόεδρος Ερντογάν έδειξε τη σκληρότητα της Ελλάδας στον κόσμο: ‘‘Ήρθε η ώρα να πούμε στοπ’’» γράφει η AKSAM. «Ο Ερντογάν έδειξε φωτογραφίες στον ΟΗΕ. ‘‘Η Ελλάδα μετέτρεψε το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων’’ σχολιάζει το δίκτυο TGRT Haber «Δείχνοντας παγκοσμίως τις απάνθρωπες πρακτικές της Ελλάδας απέναντι στους πρόσφυγες στο Αιγαίο -από το βήμα του ΟΗΕ-, ο Ερντογάν δήλωσε πως το 9 μηνών βρέφος Ασίμ, ο 4χρονος αδελφός του Αμπντουλβαχάμ και οι γονείς τους έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Παρουσιάζοντας φωτογραφίες των νεκρών παιδιών, ο Ερντογάν δήλωσε πως η Αθήνα μετέτρεψε το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων» γράφει η Yeni Safak. Ειδήσεις σήμερα: Άνδρας αυτοπυρπολείται κοντά στο γραφείο του Ιάπωνα πρωθυπουργού στο Τόκιο – Δείτε βίντεο Γερουσιαστές καταγγέλλουν πως το FBI δέχεται απειλές που ενθαρρύνει ο Τραμπ GNTM 5: Η 18χρονη που πήρε τη Wild Card, η μάνα και κόρη που… έλαμψαν και τα νεύρα της Χατζηπαντελή – Δείτε βίντεο Παναγιώτης Σαββίδης 21.09.2022, 08:08 BEST OF NETWORK 20.09.2022, 19:03 21.09.2022, 08:27 20.09.2022, 14:24 20.09.2022, 15:01 20.09.2022, 09:51 20.09.2022, 17:24

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )