Τσίπρας: Πρωταγωνιστής στην καμπάνια για το νέο πρόγραμμα

Πορεία στο λαό ετοιμάζει η αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου να επικοινωνήσει το νέο της πρόγραμμα, το οποίο παρουσίασε για πρώτη φορά από το βήμα της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Με θεματικές εκδηλώσεις, αφιερωμένες σε κάποιες από τις έξι εθνικές προτεραιότητες, στη βάση των οποίων αρθρώνεται το «κυβερνητικό» πρόγραμμα της Κουμουνδούρου, βουλευτές, κομματικά στελέχη και τοπικές οργανώσεις αναλαμβάνουν στο εξής την ειδική αποστολή, με κωδική ονομασία: «Δικαιοσύνη Παντού», όπως επιγράφεται και η καμπάνια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία προετοιμάστηκε για τις ανάγκες της ΔΕΘ. Παράλληλα, για την επικοινωνία των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με αποδέκτες τους πολίτες σε πανελλαδική κλίμακα, η αξιωματική αντιπολίτευση δημιούργησε ειδικό ιστότοπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://dikaiosinipantou.syriza.gr/ Κεντρικό ρόλο, βέβαια, στην καμπάνια για την εμπέδωση των πρόσφατων εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη ΔΕΘ, ύψους 5,6 δισ. ευρώ αναμένεται να διαδραματίσει ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παρεμβαίνει τακτικά στη δημόσια σφαίρα στο εξής, καθιστώντας κτήμα των πολιτών την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ενέργεια, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Στο επίκεντρο μητέρες και παιδιά Ιδιαίτερη, ωστόσο, έμφαση θα δοθεί στην επικοινωνιακή καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις γυναίκες, καθώς τα μηνύματα που καταφθάνουν από όλη την Ελλάδα με αφορμή τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο για την νομική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία», όσο και οι προτάσεις για τη στήριξη της νέας μητέρας, μεταξύ των οποίων: · Εξίσωση της άδειας μητρότητας στις εργαζόμενες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. · Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες από τους 4 στους 9 μήνες. · Ειδική άδεια μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες, αγρότισσες και · Βρεφονηπιακοί σταθμοί για όλα τα παιδιά και σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού συγκεντρώνουν ήδη το ενδιαφέρον μέρους του εκλογικού ακροατηρίου, όπως και οι εξαγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αύξηση του επιδόματος μητέρας και το διπλασιασμό της επιδότησης ενοικίου για νέους και νέα ζευγάρια από 24 μέχρι 44 ετών. Με αυτά τα δεδομένα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα βρεθεί, κατά πληροφορίες, πολύ κοντά σε νέες μητέρες, αλλά και νέα ζευγάρια το επόμενο διάστημα, ώστε να καταστήσει κοινωνό του προγράμματός του όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ιδίως τις νεότερες ηλικίες, τις οποίες η Κουμουνδούρου θεωρεί προνομιακό της πεδίο, στο εκλογικό σώμα. Ειδήσεις σήμερα: Παράνοια Ερντογάν στον ΟΗΕ: Kατηγορεί την Ελλάδα για πνιγμούς βρεφών ΑΑΔΕ – Εφαρμογή Appodixi: Πώς θα τσεκάρετε τη γνησιότητα των αποδείξεων από το κινητό σας ΕΛ.ΑΣ.: Αυτά είναι τα μέλη της συμμορίας που μοίραζαν δωρεάν φρούτα σε ηλικιωμένους… και τους έκλεβαν!

