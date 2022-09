Ανδρουλάκης για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί: Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα απέναντι στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τοποθετήθηκε για τα δραματικά γεγονότα που διαδραματίζονται στο Ιράν «Η αιματηρή καταστολή των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας στο Ιράν μετά την άγρια δολοφονία της 22χρονης Μαχσά Αμινί συγκλονίζουν», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του για τα δραματικά γεγονότα στο Ιράν για τον θάνατο της Μάχσα Αμινί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσθέτει ότι «ο αγώνας απέναντι στην ανισότητα, την καταπίεση και την καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι διαρκής και έχουμε χρέος να είμαστε αλληλέγγυοι». Η αιματηρή καταστολή των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας στο #Ιράν μετά την άγρια δολοφονία της 22χρονης #MashaAmini συγκλονίζουν.Ο αγώνας απέναντι στην ανισότητα, την καταπίεση και την καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι διαρκής και έχουμε χρέος να είμαστε αλληλέγγυοι. pic.twitter.com/NODoe6jbB5— Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 22, 2022 BEST OF NETWORK 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )