Βουλή: Κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του 2018, σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Υπέρ της αρχής της κύρωσης της Συμφωνίας, μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε, τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 καταψήφισαν και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μαζί με την Ελληνική Λύση, ψήφισαν «παρών». «Η τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και τη θέση του στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιανατολικής Ευρώπης», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, καλώντας όλα τα κόμματα να «προσυπογράψουν την νέα Σύμβαση για να είναι συμμέτοχοι στη θετική προοπτική του λιμανιού». Ο υπουργός Ναυτιλίας ανέφερε, επίσης, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις από το ΤΑΙΠΕΔ για τα 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας και έχει εκδηλωθεί πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Όπως είπε, για τα τέσσερα λιμάνια, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων επενδυτών για την αξιοποίηση τους και πρόσθεσε ότι, «αυτό δικαιώνει την ορθότητα της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης για την παραχώρηση και αξιοποίηση τους». «Σήμερα άνοιξαν οι δεσμευτικές προσφορές για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας οι οποίες κινούνται πέρα από κάθε προσδοκία μας. Τα αποτελέσματα δικαιώνουν τη στρατηγική μας επιλογή για την αξιοποίηση τους προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των τοπικών οικονομιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιωτάκης. Παράλληλα, ο κ. Πλακιωτάκης κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική στρουθοκαμιλισμού εχθρική προς τις επενδύσεις και καλλιέργεια ανασφάλειας και αβεβαιότητας. «Αυτή είναι και η μεγάλη, ουσιαστική διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στα λόγια του αέρα του ΣΥΡΙΖΑ η ΝΔ αντιτάσσει συγκεκριμένες πράξεις. Στην αβεβαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ η ΝΔ αντιτάσσει τη σταθερότητα και στο λαϊκισμό του αντιτάσσει την υπευθυνότητα». Απαντώντας στις ενστάσεις και στους προβληματισμούς που εκφράστηκαν από την Αντιπολίτευση, σχετικά με την μη επιβολή ποινικών ρητρών στον ανάδοχο για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των δεσμευτικών του υποχρεώσεων, ο κ. Πλακιωτάκης, είπε χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε αυτοί που διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου δεν διασφαλίζονται με αμφιβόλου κατάληξης δικαστικές διαμάχες που κρατούν πολλά χρόνια και παγώνουν την εξέλιξη των επενδύσεων. Τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου διασφαλίζονται με νόμιμες κινήσεις που επιτρέπουν την εξέλιξη των επενδύσεων και μάλιστα με διευρυμένο όφελος για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικό όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αλλά και στον παγκόσμιο χάρτη των θαλασσίων μεταφορών, κυρίως μέσω της ανταπόκρισης τους στη κυρίαρχη τάση που επικρατεί στη παγκόσμια διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων». «Η τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης και αυξάνει τις δυνατότητες του λιμανιού και διευρύνει τις προοπτικές του με αποτέλεσμα περισσότερα και μεγαλύτερα οφέλη για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα την τοπική οικονομία της πόλης, της περιοχής το ελληνικό δημόσιο αλλά και την εθνική οικονομία της χώρας», επέμεινε ο υπουργός Ναυτιλίας. Ο κ. Πλακιωτάκης υποστήριξε ότι, «οι επενδύσεις μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε 56 εκ ευρώ και από αυτές τα 22,4 εκ ευρώ αφορούν σε υποχρεωτικές επενδύσεις και τα 33,6 εκ ευρώ σε μη υποχρεωτικές επενδύσεις». Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, επεσήμανε ότι «ο αριθμός τους αυξήθηκε σημαντικά κατά 25%, και από 373 άτομα που ήταν το 2017 σήμερα έχουν φθάσει στα 478 άτομα ενώ μέσω υπεργολάβων εργάζονται ακόμα 250 άτομα». Εντυπωσιακά σημαντική αύξηση, όπως είπε, έχει και η κρουαζιέρα, σημειώνοντας ότι «ο αριθμός αφίξεων επιβατών για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης τετραπλασιάστηκε, ενώ για το 2022 αναμένεται να κλείσει με 60 αφίξεις κρουαζιεροπλοίων». Πρόσθεσε, ακόμα, ότι «η ακτοπλοϊκή κίνηση στα νησιά, αυξήθηκε από 48.000 το 2017 σε 65.000 επιβάτες». «Αξιοποίηση δεν σημαίνει πώληση, αλλά παραχώρηση έναντι συγκεκριμένων υποχρεωτικών επενδύσεων και με τη κυριότητα των υποδομών να παραμένει στο ελληνικό δημόσιο», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης απορρίπτοντας κατηγορίες περί ιδιωτικοποίησης του λιμανιού Θεσσαλονίκης σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. «Μετά το τέλος της Σύμβασης Παραχώρησης όλες οι επενδύσεις περνούν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και αποτελούν περιουσία του. Το δημόσιο ενοικιάζει δημόσιες υποδομές έναντι συγκεκριμένου τιμήματος και έναντι δεσμευτικών υποχρεώσεων του αναδόχου και η αξιοποίηση τους σημαίνει έσοδα, ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση του λιμανιού στον παγκόσμιο χάρτη και νέες καλύτερες προοπτικές για κάθε τοπική κοινωνία», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης. Από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Μιχαηλίδης, υποστήριξε ότι «οι καθυστερήσεις από πλευράς επενδυτή, υπονομεύουν το αναπτυξιακό έργο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης», ενώ επεσήμανε ότι «οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τακτοποιήσεις στις οποίες προχωρά άρον -άρον η κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία βρίσκεται σε κατάρρευση και αποδρομή». «Κάνετε ότι κάνατε με το Λιμάνι του Πειραιά και σχεδιάζεται να κάνετε και για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δεν θα προλάβετε όμως γιατί οι εκλογές που σύντομα έρχονται, θα ρίξουν τίτλους τέλους στο καταστροφικό για τη χώρα έργο σας», ανέφερε. Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Απόστολος Πάνας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προωθεί τη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, χωρίς ς στρατηγικό σχεδιασμό για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και την αναπτυξιακή προοπτική του». «Εμείς υποστηρίζουμε ότι, χωρίς συνέπειες για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου και χωρίς καταλογισμό της ευθύνης η κυβέρνηση δείχνει μια αδυναμία προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος», σημείωσε ο κ.Πάνας. Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής, δήλωσε ότι καταψηφίζει τη Σύμβαση Παραχώρησης γιατί είναι προς όφελος μόνο του αναδόχου, ενώ υπονομεύει την αναπτυξιακή προοπτική του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και της τοπικής κοινωνίας. «Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να γίνει μοχλός κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του λαού της, μόνο εφόσον δεν αξιοποιείται με όρους καπιταλιστικούς υπέρ των υπερκερδών των επιχειρηματικών ομίλων, όπως γίνεται τώρα με αυτή τη Σύμβαση, αλλά με όρους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και τις κάλυψης των αναγκών της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας», τόνισε. Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, χαρακτήρισε «πολύ αρνητικές τις παρατάσεις και μάλιστα πολυετείς, που δίνονται στον ανάδοχο, με συνέπεια να καθυστερεί η ολοκλήρωση των έργων» και πρόσθεσε ότι «δεν δικαιολογούνται επαρκώς και τεκμηριωμένα». Ο ειδικός αγορητής του ΜεΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης, έκανε λόγο για μια ακόμα αποικιοκρατικού τύπου Σύμβαση Παραχώρησης στην οποία προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο αυτή τη φορά το ξεπούλημα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπως είπε. Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν – Αμετανόητος για τη συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας: Μητσοτάκης και Δένδιας ζουν στον κόσμο τους Βρετανία: «Ο Άντριου πίεζε την Ελισάβετ να μην γίνει ο Κάρολος βασιλιάς – Συνωμοτούσε με την Νταϊάνα» Ρωσία: Δραματικοί αποχαιρετισμοί οικογενειών λόγω της επιστράτευσης – Κλαίνε και αγκαλιάζονται

