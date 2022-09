Βουλή: Ολοκληρώθηκε η επαναληπτική κλήρωση για 5 μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση Παππά Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχει παραπεμφθεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016 Ολοκληρώθηκε, ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής, η επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη τριών τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, στο οποίο παραπέμπεται σε δίκη ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς. Εκ του καταλόγου του Αρείου Πάγου, ως τακτικά μέλη του ειδικού δικαστηρίου αναδείχθηκαν οι δικαστές Δημητρία Στρούζα-Ξένου και Μαρία Βάρκα και ως αναπληρωματικό μέλος η δικαστής Μαρία Κουφούδη. Εκ του καταλόγου του ΣτΕ, ως τακτικό μέλος του ειδικού δικαστηρίου αναδείχθηκε ο σύμβουλος του ΣτΕ Ηλίας Μάζος, και ως αναπληρωματικός ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Γεώργιος Τσιμέκας, αντιπρόεδρος ΣτΕ. Ειδήσεις σήμερα: Χάος στο Ιράν, αναφορές για τουλάχιστον 8 νεκρούς – «Έπεσε» το ίντερνετ Άμεση ανάλυση: Ελάχιστα τα περιθώρια χειρισμών του Πούτιν – FT, Times και Liberation «απογυμνώνουν» το διάγγελμά του Ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης χώρισε με τον σύζυγό του BEST OF NETWORK 22.09.2022, 11:00 22.09.2022, 09:46 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 21.09.2022, 20:00

