Γκάλοπ MRB: Στις 7,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, στο 38,9% ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργός Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικο δελτίο του Open – Πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες η ακρίβεια, με πολύ μεγάλη διαφορά – Στις τελευταίες θέσεις πανδημία, μεταναστευτικό και παρακολουθήσεις Στις 7,5 μονάδες (με αναγωγή επί των εγκύρων) προσδιορίζει την διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ η εταιρεία MRB, σε μέτρηση που πραγματοποιήθηκε μετά από τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Για άλλη μία φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται καθαρά στο ερώτημα για τον «καταλληλότερο πρωθυπουργό, αφού συγκεντρώνει το 38,9% των προτιμήσεων έναντι 29% για τον Αλέξη Τσίπρα. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός αξιολογείται αρνητικά από το 38,4% των πολιτών και θετικά από το 28,7. Το 45,6% αξιολογεί αρνητικά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ ενώ μόλις το 19,6 απαντά ότι αξιολογεί θετικά την παρουσία του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφορικά με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αυτή αξιολογείται αρνητικά από το 40% και θετικά από το 10,6%. Πως «πέρασαν» τα διλήμματα των αρχηγών Το δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει το 34% των ερωτηθέντων ενώ ποσοστό 43,5% απαντά ότι δεν τον εκφράζει καθόλου. Αντιστοίχως το «οικογενειοκρατία ή προοδευτική συμμαχία» που έθεσε ως δίλημμα ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει το 28,3% και δεν εκφράζει το 45,5%. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύοπεριπτώσεις, τα διλήμματα που έθεσαν οι αρχηγοι των δύομεγαλύτερων κομμάτων στη ΔΕΘ «πέρασαν» – και μάλιστα με ποσοστά σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που εμφανίζουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου. Ωστόσο, οι τρεις αρχηγοί παίρνουν βαθμό κάτω από τη βάση (με άριστα το 10) για τις εξαγγελίες που έκαναν στη ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παίρνει 4,8 , τον Αλέξη Τσίπρα 4,2 και τον Νίκο Ανδρουλάκη 3,9. Σταθερότητα στην πρόθεση ψήφου Αναφορικά τώρα με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29,6% έναντι 22,6% του ΣΥΡΙΖΑ ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 12,1%. Τέταρτο το ΚΚΕ με 5,1% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση και το Μέρα25 με 4,2% και 3,5% αντίστοιχα. Με αναγωγή στα έγκυρα (χωρίς την αποχή και τα λευκά) τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 31,3%, ΣΥΡΙΖΑ 23,8%, ΠΑΣΟΚ 11,7%, ΚΚΕ 5,3%, η Ελληνική Λύση 4,4 και το Μέρα25 3,7%. Σε ότι αφορά τις απαντήσεις στο ερώτημα για την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, το 22,6% απαντά ότι βλέπουν θετικά μια συγκυβέρνηση ΝΔ -ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – μικρότερων κομμάτων της Δεξιάς. Αντίστοιχα, θετικά «βλέπει» μια κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ – μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς, το 24,2% των ερωτηθέντων. Ωστόσο, ποσοστό μεγαλύτερο του 55% απαντά ότι δεν θεωρεί «τερατογένεση» μία κυβέρνηση με τη συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ -ΜεΡΑ25. Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν – Αμετανόητος για τη συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας: Μητσοτάκης και Δένδιας ζουν στον κόσμο τους Βρετανία: «Ο Άντριου πίεζε την Ελισάβετ να μην γίνει ο Κάρολος βασιλιάς – Συνωμοτούσε με την Νταϊάνα» Ρωσία: Δραματικοί αποχαιρετισμοί οικογενειών λόγω της επιστράτευσης – Κλαίνε και αγκαλιάζονται BEST OF NETWORK 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

