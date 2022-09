Γκάλοπ Pulse: Αυξημένο προβάδισμα ΝΔ, κυριαρχία Μητσοτάκη στο κέντρο H διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από την αξιωματική αντιπολίτευση ανέβηκε στο 8% Όχι μόνο δεν ανατρέπονται οι πολιτικοί συσχετισμοί, όπως αυτοί καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, αλλά καταγράφεται και ενίσχυση των δυνάμεων της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις εμφανίσεις του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το παραδοσιακό, ετήσιο και άκρως ενδεικτικό για τις τάσεις των πολιτικών πραγμάτων «κρας τεστ» της ΔΕΘ φαίνεται να κρίθηκε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέκοψε τις όποιες φθορές είχε το κόμμα του, ειδικά μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης των υποκλοπών, διευρύνοντας μάλιστα το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες, αλλά και η γενικότερη εμφάνιση των πολιτικών αρχηγών και κυρίως η σύγκριση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι κρίθηκε υπέρ του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από την αξιωματική αντιπολίτευση ανέβηκε στο 8% μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου των πολιτικών παρουσιών, από 7,5% που ήταν πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Η έρευνα αφενός επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις κι άλλων δημοσκοπήσεων από τα τέλη Αυγούστου κιόλας, ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν επιδρά καταλυτικά στις πολιτικές συμπεριφορές και επιλογές της κοινής γνώμης και αφετέρου ενισχύει την εκτίμηση ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί έχουν παγιωθεί σε τέτοιο βαθμό, που με την υπάρχουσα αντιπολιτευτική τακτική δεν απειλούνται ακόμα και μέσα σε ένα περιβάλλον δυσμενών συνθηκών, όπως στην οικονομία και τα ενεργειακά. Προ επίρρωση αυτής της διαπίστωσης, το γκάλοπ της Pulse, καταγράφει την υπεροχή (και ίσως είναι και ο βασικός λόγος, που οι συσχετισμοί παραμένουν ουσιαστικά σταθεροί) που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον «κέντρο», έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Στο ερώτημα «ποιος εκφράζει καλύτερα τον μεσαίο χώρο» ο πρωθυπουργός ανεβαίνει στο 28% μετά τη ΔΕΘ, από 27% που είχε πριν, ενώ αντίθετα δεν φάνηκε να πείθει το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς την μεσαία τάξη, αφού το δικό του ποσοστό αποδοχής πέφτει στο 22%, από 23% που κατέγραφε πριν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από 16% ανέβηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 17%. Οι συσχετισμοί Πέρα από το άνοιγμα της διαφοράς ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικές εμφανίσεις στη ΔΕΘ φαίνεται να ενίσχυσαν τη συσπείρωση των δύο μεγάλων κομμάτων, που αύξησαν τα ποσοστά τους. Μετά και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και αφού είχαν προηγηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, η ΝΔ είναι στο 34,5% (από 33% πριν τη ΔΕΘ), έναντι 26,5% του ΣΥΡΙΖΑ (από 25,5%), ενώ το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σταθερό στο 12%, όπως και πριν την Έκθεση – οι συγκρίσεις γίνονται στην ίδια βάση, δηλαδή με αναγωγή επί των εγκύρων. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5% (από 5,5%), η Ελληνική Λύση με 4% (από 3,5%) και το ΜέΡΑ με 3% από 2,5%. Στο ενδιάμεσο, δηλαδή στην καταγραφή που έγινε μετά την παρουσία του κ. Μητσοτάκη και πριν τις εμφανίσεις των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα (κατά σειρά), η μεν ΝΔ είχε ήδη φτάσει στο 34,5%, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στο 26% και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ εμφάνιζε κάμψη μισής μονάδας, καθώς εντοπιζόταν στο 11,5%. Ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία πριν τη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης συγκέντρωνε 38% έναντι 27% του Αλέξη Τσίπρα, ενώ τόσο μετά την εμφάνιση του πρώτου, όσο και του δεύτερου στην Έκθεση, τα ποσοστά αμφοτέρων ήταν ελαφρώς ανοδικά, με τη διαφορά των 11 μονάδων να παραμένει ίδια πάντως: Κυριάκος Μητσοτάκης 39%, Αλέξης Τσίπρας 28%. Ειδήσεις σήμερα: Αναβρασμός στη Ρωσία και διεθνής συναγερμός μετά την «επιστράτευση» Πούτιν Βασίλισσα Ελισάβετ: 70 χρόνια ποπ σύμβολο και influencerΔιαψεύδει η Βόρεια Κορέα ότι πούλησε όπλα στη Ρωσία Best of Network 21.09.2022, 15:30 21.09.2022, 13:07 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 22:50 21.09.2022, 22:54 21.09.2022, 17:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )