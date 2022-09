Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα Μητσοτάκης – Ερντογάν στη δεξίωση του Μπάιντεν στη Νέα Υόρκη Την Παρασκευή η απάντηση στη δυσφημιστική παράσταση που έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος – «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί bullying» το μήνυμα στην Άγκυρα Αποστολή στη Νέα Υόρκη: Γρηγόρης Τζιοβάρας Ούτε… βλέμμα δεν αντάλλαξαν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που παραβρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προς τιμήν των ξένων ηγετών που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν και ήταν για αρκετή ώρα στον ίδιο χώρο, τυχαία, ή ίσως όχι και τόσο τυχαία, αφού η μεταξύ τους σχέση, η οποία είχε ξεκινήσει με καλούς οιωνούς πριν από ακριβώς τρία χρόνια, όταν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών είχαν το 2019 την πρώτο τετ α τετ, βρίσκεται σε φάση μεγάλης έντασης, οι δύο ηγέτες δεν βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση και οι εκάστοτε συνομιλητές τους ήταν διαφορετικοί. «Όταν ο ένας πήγαινε κάπου, ο άλλος έφευγε…», όπως το περιέγραφε ελληνική διπλωματική πηγή, επιβεβαιώνοντας εμμέσως ότι ο ένας απέφευγε τον άλλον, στάση που επισφραγίζει τη βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, ιδίως μετά την παραληρηματικού τύπου δυσφημιστική παράσταση κατά της Ελλάδας που έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος όταν την περασμένη Τρίτη έδειξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «fake» φωτογραφίες με πνιγμένα παιδιά μεταναστών που δήθεν έπνιξαν οι ελληνικές αρχές στο Αιγαίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ετοιμάζει τη δική του απάντηση την οποία θα δώσει από το ίδιο βήμα το βράδυ της Παρασκευής ώρα Ελλάδας όταν θα απευθύνει ομιλία προς τη Γενική Συνέλευση, δεν έχει ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του για τα όσα σχεδιάζει να πει και να καταγγείλει για τη συμπεριφορά της γειτονικής μας χώρας, αλλά στις ποικίλες συναντήσεις και επαφές που έχει στη Νέα Υόρκη αναφέρεται στις απειλές και τις προκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας κατά της Ελλάδας, όπως και τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας που τον παραλληλίζει με τη συμπεριφορά του Βλαντιμίρ Πούτιν έναντι των γειτόνων του. Το έκανε στις επαφές που είχε με εκπροσώπους των αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων, στη συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, καθώς και σε συνεντεύξεις του σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα (- κ.ά.), ενώ θα το επαναλάβει και σήμερα στη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Τέρμα το bullying Μιλώντας σε γεύμα που παρέθεσαν προς τιμήν του ομογενειακές οργανώσεις, ο πρωθυπουργός δεν επεκτάθηκε στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων για το οποίο ανέφερε ότι θα αφιερώσει χρόνο στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Έστειλε, ωστόσο, ξεκάθαρο μήνυμα, λέγοντας: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί bullying από τους επιθετικούς γείτονές μας και ότι οι προκλήσεις απέναντι στην κυριαρχία της Ελλάδας είναι εντελώς απαράδεκτες». Πρόσθεσε ότι «θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας», ενώ αναφέρθηκε επί μακρόν στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο καλών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την παρουσία του στη δεξίωση του Τζο Μπάιντεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος θυμήθηκε λεπτομέρειες της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο και της συνάντησης που είχαν. Ειδήσεις σήμερα:Πληρώνουν «χρυσάφι» για να φύγουν από τη Ρωσία – Έως και €11.560 ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφήΈκτακτη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη μετά το διάγγελμα ΠούτινΓλυφάδα: «Παρακαλούσα να με σκοτώσουν» λέει η αστρολόγος που έπεσε θύμα ληστείας Αποστολή στη Νέα Υόρκη: Γρηγόρης Τζιοβάρας BEST OF NETWORK 21.09.2022, 15:30 21.09.2022, 13:07 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 22:50 21.09.2022, 22:54 21.09.2022, 17:30

