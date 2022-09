Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 7,3 μονάδων για τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Το 44,9% θέλει Μητσοτάκη πρωθυπουργό Το γκάλοπ παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star – Η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 32,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ενισχύεται, 25,4% – Φθορά για ΠΑΣΟΚ με 10,9% Στο 7,3% διαμορφώνεται η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, μετά την παρουσία του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 86η ΔΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της GPO για λογαριασμό του Star, που διεξήχθη το διάστημα 19-21 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.200 οικογενειών, και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 32,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ 25,4%. Ακολουθούν: ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 10,9% ΚΚΕ 5,3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,8% ΜέΡΑ25 2,2% ΕΛΛΗΝΕΣ 1,7% ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 1,5% ΑΛΛΟ 3,9% ΛΕΥΚΟ – ΑΚΥΡΟ 1,1% ΔΕ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ 1,7% ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 9,8% Ποιος έπεισε τους πολίτες στη ΔΕΘ Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της ΔΕΘ, καθώς οι εξαγγελίες του έπεισαν περισσότερο τους πολίτες, από αυτές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα. Πιο συγκεκριμένα, τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έκρινε θετικά το 50,7% των ερωτηθέντων και αρνητικά το 45,6%, ενώ το θετικό ποσοστό για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν 36,4% και το αρνητικό 58,5%. Στο ερώτημα, δε, ποιος από τους δύο έπεισε περισσότερο τους πολίτες, ο πρωθυπουργός λαμβάνει ποσοστό 41,7%, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 30,7%. Ποιον βλάπτουν περισσότερο οι κυρώσεις στη Ρωσία Σχετικά με τον ποιον βλάπτουν περισσότερο οι κυρώσεις στη Ρωσία, οι ερωτώμενοι στη δημοσκόπηση της GPO απαντούν στη μεγάλη πλειοψηφία τους (62,1%) ότι βλάπτουν περισσότερο την Ευρώπη και τους λαούς της. «Εξίσου και τις δύο πλευρές» απαντά το 24,3%, ενώ μόνο το 10,7% πιστεύει ότι βλάπτουν τη Ρωσία και τον Πούτιν. Αυτοδυναμία ή συγκυβέρνηση; Όσον αφορά το τι είδους κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες να προκύψει από τις εκλογές, το 52,1% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, έναντι 44,9%, που προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι, εφόσον δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, το 58,2% προτιμά να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 39,1% προτιμά να γίνουν ξανά εκλογές, ώστε να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η άποψη για τους πολιτικούς αρχηγούς Στην άποψη των ερωτηθέντων για τους πολιτικούς αρχηγούς, προηγείται στη θετική/μάλλον θετική ο Κ. Μητσοτάκης (48,6%) και ακολουθούν: Νίκος Ανδρουλάκης (37,8%), Αλέξης Τσίπρας (37,2%), Δημήτρης Κουτσούμπας (27,8%), Γιάνης Βαρουφάκης (23,7%) και Κυριάκος Βελόπουλος (12,1%). Καταλληλότερος πρωθυπουργός Στο ερώτημα, δε, «μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα, ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό της χώρας», το 44,9% απαντά τον κ. Μητσοτάκη, το 33,2% τον κ. Τσίπρα και το 21,5% «κανέναν από τους δύο». Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν – Αμετανόητος για τη συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας: Μητσοτάκης και Δένδιας ζουν στον κόσμο τους Ιράν: Χάος από τις διαδηλώσεις – 31 νεκροί στις συγκρούσεις για τη Μαχσά Αμινί – Δείτε βίντεο Φρίκη στη Χαλκιδική: 24χρονος επιτέθηκε σε 14χρονη και την βίασε BEST OF NETWORK 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

