Ελληνοτουρκικά – Μητσοτάκης στο CNN: «Fake news» από την Άγκυρα, έχουμε σώσει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες Ο πρωθυπουργός κάλεσε την Τουρκία να συμμορφωθεί με τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου και το Δίκαιο της Θάλασσας – Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή στον διάλογο Ψύχραιμη ήταν η απάντηση που έδωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος -από το βήμα του ΟΗΕ- επεδίωξε να προκαλέσει τις εντυπώσεις, κατηγορώντας την Ελλάδα για πνιγμούς βρεφών στο Αιγαίο, ενώ δεν δίστασε να εμφανίσει και σχετικές φωτογραφίες, προς επίρρωσιν των ανυπόστατων ισχυρισμών του. Ο κ.Μητσοτάκης, μέσα από τη συνέντευξή του στο CNN, κάλεσε την τουρκική πλευρά να συμμορφωθεί με τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου και το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ μίλησε για «fake news» όσον αφορά στους τουρκικούς ισχυρισμούς για το μεταναστευτικό. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή στον διάλογο. «Έχουμε σώσει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Μόλις σήμερα είχαμε δυο ναυάγια και σώσαμε πάνω από 100 ανθρώπους ανάμεσά τους ήταν και πολλά παιδιά».» τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός απαντώντας στις τουρκικές επιθέσεις περί δήθεν εγκλημάτων από την Ελλάδα. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε παράλογο από την πλευρά της Άγκυρας να εξαπολύει αυτού του είδους τις κατηγορίες προς την Αθήνα όταν η πρώτη έχει τέτοιο ιστορικό αναφορικά με το μεταναστευτικό. «Ο Ερντογάν έχει ενθαρρύνει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες να περάσουν στην Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός ενώ πρόσθεσε πως «έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε μετανάστες». Σχολιάζοντας τις τουρκικές επιθέσεις για το μεταναστευτικό, μίλησε ακόμη για fake news, για ανυπόστατες κατηγορέις. «Η Άγκυρα αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών» «Πρεπει να καθίσουμε με ψυχραιμία και να μιλήσουμε με την Τουρκία» είπε, ωστόσο, ο Έλληνας πρωθυπουργός δείχνοντας έτσι ότι ελληνική πλευρά είναι ανοιχτή στον διάλογο. Σημείωσε, ακόμη, ότι η Τουρκία έχει να επιτελέσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Αναφέρθηκε, πάντως, στο «κρεσέντο προκλητικότητας» από τους Τούρκους που «αμφισβητούν την κυριαρχία των νησιών» «Η Τουρκία θα πρέπει να ακολουθήσει το Δίκαιο της Θάλασσας» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός εστιάζοντας στο θέμα της τουρκικής παραβατικότητας. Για την ενέργεια Αναφορικά με το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να απορροφηθεί η ακρίβεια και να μπει ένα πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου. «Όλες οι χώρες παλεύουν με την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών» σημείωσε ο κ.Μητσοτάκης εστιάζοντας στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Γηραιά Ήπειρος ενόψει του χειμώνα και ενώ η Ρωσία κλείνει τη στρόφιγγα των παροχών φυσικού αερίου. Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε, ακόμη, ότι στο στόχαστρο έχουν μπει τα υπερκέρδη εταιρειών με σκοπό το όφελος των περισσοτέρων. «Ενθαρρύνουμε τον κόσμο ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε για εξοικονόμηση της τάξης του 15%. Εστίασε, δε, και στα μέτρα στήριξης που έχει καταρτίσει η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη των ευάλωτων. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε, ακόμη, και στις θετικές προβλέψεις διεθνών οίκων αξιολόγησης για την πορεία της οικονομίας στην Ελλάδα, ενω σημείωσε πως αναμένεται ανάπτυξη 5%.

