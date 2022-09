Ελπιδοφόρος σε Μητσοτάκη: «Σε μια περίοδο αβεβαιότητας, συνεχίζετε να επιδεικνύετε τις απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες» Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής έκανε αναφορά στον πρωθυπουργό στην ομιλία του σε γεύμα που παρέθεσαν ομογενειακές οργανώσεις Την αναφορά στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος κατά τη σύντομη ομιλία του στην έναρξη του γεύματος που παρέθεσαν χθες το μεσημέρι οι οργανώσεις της Ομογένειας στον Έλληνα πρωθυπουργό, στο Loeb Boathouse, στη Νέα Υόρκη. Όπως τόνισε ο Aρχιεπίσκοπος, ο οποίος είχε χθες την πρώτη επαφή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν από τη σημερινή τους συνάντηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, το εθνικό προσκύνημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο Σημείο Μηδέν της Νέας Υόρκης, «η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη τον περασμένο Μάιο στην Αμερική και η ομιλία του στην Κοινή Σύνοδο του Κογκρέσου ήταν μια άνευ προηγουμένου τιμή και για τον ίδιο προσωπικά και για την Ελλάδα, που γέμισε όλους τους ομογενείς με βαθιά συγκίνηση και με μεγάλη υπερηφάνεια». «Σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, εσείς συνεχίζετε να επιδεικνύετε εκείνες τις ηγετικές ικανότητες που απαιτούνται τόσο για την Ελλάδα μας όσο και για ολόκληρο τον κόσμο». Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έκανε ακολούθως την προσευχή, όχι μόνο επικαλούμενος τις ευλογίες του Θεού για τον Έλληνα πρωθυπουργό, την ελληνική κυβέρνηση και τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, αλλά και για την επικράτηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ελευθερίας όπου γης. Ειδήσεις σήμερα: Χάος στο Ιράν, αναφορές για τουλάχιστον 11 νεκρούς – «Έπεσε» το ίντερνετ «Ο Πούτιν φλερτάρει ξανά με τη ζοφερή προοπτική ενός πυρηνικού πολέμου» – Άμεση ανάλυση Guardian Στο αρχείο η υπόθεση βιασμού της Γεωργίας Μπίκα από τον Άρειο Πάγο BEST OF NETWORK 22.09.2022, 14:50 22.09.2022, 14:12 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 15:00

