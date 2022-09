Εξεταστική για τις παρακολουθήσεις: Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018, η πρώτη σύμβαση της Krikel με το ελληνικό δημόσιο Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι συναντήθηκε τότε με τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Νίκο Τόσκα για ζητηματα που αφορούσαν τις επεκτάσεις του Τέτρα – Δεν έχουμε καμία σχέση με το Predator σημείωσε Το 2018 επι κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπογράφηκε η πρωτη σύμβαση της Krikel με το ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με οσα ανέφερε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Σταμάτης Τρίμπαλης στην εξεταστική της Βουλής που ερευνά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο μάρτυρας ανέφερε ενώπιον των μελών της επιτροπής πως είχε συναντήσεις με τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Νίκο Τόσκα που αφορούσαν λειτουργικά ζητήματα του συστήματος Τέτρα. Παράλληλα, τόνισε πως δεν έχει καμία σχέση με το Predator και πως δεν έχει συμβάσεις πέραν των επεκτάσεων – παρακολουθημάτων της αρχικής με την ΕΛΑΣ που υπεγράφη το 2018 – ενώ ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει τον πρωην γγ της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη. «Είχα επικοινωνία με τον κ. Τόσκα για τη δουλειά μου, όχι όμως με τον κ. Δημητριάδη» φέρεται να ειπε. Ο εκπρόσωπος της Krikel φέρεται να πρόσθεσε πως ποτέ δεν συνεργάστηκε με την ΕΥΠ και πως δεν είχε καμία σχέση με τον κ. Λαβράνο. Τέλος τοποθετήθηκε και ως προς σύμβαση του Απριλίου του 2021 στο Υπουργειο Προστασίας του Πολίτη με προκαταβολή 4 εκατ ευρώ για προμήθεια του συστήματος Τέτρα για ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας υποστήριξε πως η προκαταβολή είχε να κάνει με την επείγουσα κατάσταση στο μεταναστευτικό και την ανάγκη άμεσης προμήθειας λόγω αυξημένων ροών. Ειδήσεις σήμερα: Μαχσά Αμινί: «Φλέγεται» το Ιράν – Πώς ξεκίνησε και πώς φούντωσε η «επανάσταση των γυναικών» Ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης χώρισε με τον σύζυγό του Γιώργος Καπουτζίδης: «Αρένα» το Twitter για την fake υποψηφιότητά του με τη ΝΔ BEST OF NETWORK 22.09.2022, 14:50 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 15:00

