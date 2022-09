Η επίσημη φωτογραφία του πρωθυπουργού από τη δεξίωση που παρέθεσε ο Τζο Μπάιντεν Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόβσκι – Μητσοτάκη παραβρέθηκε σε δεξίωση που παρέθεσε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προς τιμή των ηγετών που συμμετέχουν στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος θυμήθηκε λεπτομέρειες της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο. Δείτε την επίσημη φωτογραφία του πρωθυπουργού και της συζύγου του από τη δεξίωση που παρέθεσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. BEST OF NETWORK 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

