Η ΟΝΝΕΔ στο πλευρό των Ιρανών γυναικών Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου και η Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Ειρήνη Πράγια, τοποθετήθηκαν για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ιράν Tην αλληλεγγύη της εξέφρασε η ΟΝΝΕΔ στις Ιρανές γυναίκες, οι οποίες για 6η συνεχόμενη ημέρα πρωτοστατούν σε ένα αυθόρμητο κύμα διαδηλώσεων, αμφισβητώντας ανοιχτά στους δρόμους τη βάναυση καταπίεση των γυναικών και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, μετά τη δολοφονία της νεαρής Masha Amini. Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου και η Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Ειρήνη Πράγια, τοποθετήθηκαν για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ιράν. Η #MahsaAmini δολοφονήθηκε γιατί «δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ» και 31 πολίτες έχουν σκοτωθεί γιατί διαδηλώνουν ενάντια σε ένα απάνθρωπο καθεστώς. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: είμαστε όλοι με τις γυναίκες του Ιράν. Είμαστε με την ελευθερία, την ισότητα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. — Ορφέας Γεωργίου (@orfeas_georgiou) September 22, 2022 Η χρήση χιτζάμπ δεν αποτελεί επιλογή των γυναικών!Αποτελεί βάναυση καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους!Γυναίκες & άντρες διαδηλώνουν στο #Ιράν μετά τον τραγικό θάνατο της #MahsaAmini.Το δικαίωμα των γυναικών στη Ζωή & στην Ελευθερία είναι αδιαπραγμάτευτο. Είμαστε μαζί τους! — Eirini Pragia (@EiriniPragia) September 22, 2022

