Η ώρα της αλήθειας για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης – Το παρασκήνιο και η επίσκεψη Τσούνη Μάχη…μέχρις εσχάτων αυτές τις μέρες ενόψει της κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για την μετοχική πλειοψηφία – Σήμερα στις 17.00 το deadline Γιώργος Ευγενίδης 22.09.2022, 06:42 Η ζωή είναι γεμάτη με συμπτώσεις, μέχρι που κάποιες αποδεικνύεται πως δεν είναι. Η εν λόγω φράση θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στη μάχη…μέχρις εσχάτων που γίνεται αυτές τις μέρες ενόψει της κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για την μετοχική πλειοψηφία στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), το οποίο έχει αποκτήσει χαρακτήρα «φιλέτου», για μια σειρά από λόγους. Η ενεργός εμπλοκή του στον νατοϊκό χάρτη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και η συμπερίληψή του στην αναβαθμισμένη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας το καθιστούν σημείο αναφορά για τις συμμαχικές δυνάμεις στη Νοτιονανατολικό Μεσόγειο, πέραν της εμπορικά κομβικής του θέσης. Παράλληλα, σε μια περίοδο με αυξημένο ενδιαφέρον για φορτία LNG, η προοπτική κατασκευής του δεύτερου εργοστασίου FSRU ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης από την Gastrade, στην οποία συμμετέχει ο όμιλος Κοπελούζου, αναβαθμίζει περαιτέρω τη σημασία του λιμένος. Όπως αναφέρει πηγή με άμεση γνώση των διεργασιών στο thetimes|-.gr, ειδικά αυτές τις τελευταίες μέρες «γίνεται χαμός στο παρασκήνιο», μεταξύ των ενδιαφερομένων εταιριών. Μια μάχη που έχει και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, με δεδομένη τη σημασία του λιμανιού για τα νατοϊκά πλάνα. Στην κούρσα «διαγωνίζονται» τέσσερις παίκτες: η αμερικανικών συμφερόντων Quintana Infrastructure & Development και η επίσης «αμερικανικού χρώματος» κοινοπραξία των Black Summit Financial, Euroports, EFA Group και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ως προς τα άλλα δύο σχήματα, αυτά είναι η κοινοπραξία Cameron S.A., Goldair Cargo και Bollore Africa Logistics, αλλά και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης που κατά πλειοψηφία ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Το deadline για τις δεσμευτικές προσφορές είναι σήμερα στις 17:00, όταν και το ΤΑΙΠΕΔ θα κληθεί να αποσφραγίσει τις προσφορές των ως τώρα ενδιαφερομένων. Θα καταθέσουν όλοι προσφορά; Ως και αργά το βράδυ, αρμόδιες πηγές δεν ήταν σίγουρες ότι οι τέσσερις διεκδικητές δεν θα γίνουν…τρεις, φωτογραφίζοντας την προοπτική μη συμμετοχής του ΟΛΘ στη διαγωνιστική διαδικασία. Βεβαίως, όλα θα φανούν σε λίγες ώρες από τώρα. Σε αυτό το περιβάλλον του επιχειρηματικού μπρα ντε φερ, μια συνάντηση που πρόκειται να γίνει σήμερα φαίνεται πως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό γιατί ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης αναμένεται να έχει συνάντηση με τη διοίκηση του Λιμανιού. Ο κ. Τσούνης θα βρίσκεται στο πλευρό του Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή. Ο κ. Τσούνης, βεβαίως, έχει έφεση στα deals, ενώ και ο προκάτοχός του Τζέφρι Πάιατ, του οποίου ο διορισμός ως υφυπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε προ ημερών, είχε δείξει ζωηρό ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό για τον Λιμένα. Και, βεβαίως, το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Αλεξανδρούπολη είναι πάγιο και υπεράνω προσώπων. Ραντεβού Δένδια-Νούλαντ Σε αυτό το περιβάλλον διεθνούς αναταραχής, γεωπολιτικής και ενεργειακής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημερινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Νέα Υόρκη με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ. H κ. Νούλαντ ήταν η Αμερικανίδα αξιωματούχος που είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τον αγωγό Eastmed κατά την πρόσφατη παρουσία της στην Ελλάδα, ενώ διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με την Άγκυρα. Οπωσδήποτε, η συνάντηση της με τον κ. Δένδια έρχεται σε μια στιγμή που η Τουρκία έχει…απογειώσει τις προκλήσεις και πατάει σε δύο βάρκες, από τη μια όντας μέλος του ΝΑΤΟ και από την άλλη φλερτάροντας με τη Ρωσία και αρνούμενη να εφαρμόσει τις νατοϊκές κυρώσεις. Ο κ. Δένδιας αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η Τουρκία έχει…ξεφύγει εντελώς, κλιμακώνοντας την προκλητικότητα σε όλα τα επίπεδα. Οπωσδήποτε, πάντως, στη συνάντηση θα τεθούν και οι νέες ενεργειακές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, με την Ελλάδα να διευρύνει διαρκώς τις συμμαχίες της. Ειδήσεις σήμερα: Αναβρασμός στη Ρωσία και διεθνής συναγερμός μετά την «επιστράτευση» Πούτιν Βασίλισσα Ελισάβετ: 70 χρόνια ποπ σύμβολο και influencerΔιαψεύδει η Βόρεια Κορέα ότι πούλησε όπλα στη Ρωσία Γιώργος Ευγενίδης 22.09.2022, 06:42 Best of Network 21.09.2022, 15:30 21.09.2022, 13:07 21.09.2022, 13:37 21.09.2022, 22:50 21.09.2022, 22:54 21.09.2022, 17:30

