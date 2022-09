Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Βασιλιά της Ιορδανίας – Στο επίκεντρο τα ενεργειακά Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ιορδανό μονάρχη για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και τους τους κινδύνους για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή Με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II, συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, που αντικατοπτρίζει τις πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν ικανοποίηση για την εξαιρετική μεταξύ τους συνεργασία, αλλά και τη συνολική πορεία των σχέσεων των δυο χωρών και επανέλαβαν την αμοιβαία βούλησή τους για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο, με την Κύπρο. Με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II, συζητήσαμε για την εμβάθυνση των εξαιρετικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας, για τη συνεργασία μας στο οικονομικό πεδίο, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας, καθώς και για το τριμερές σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. https://t.co/s6yd2kYPnR pic.twitter.com/U3SNgzNvkp— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 22, 2022 Ειδικότερα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη συνεργασία στο οικονομικό πεδίο, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας, καθώς και για το τριμερές σχήμα Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας. Επισημάνθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών, ενώ ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως σημείο εισόδου στα εγχειρήματα ηλεκτρικής διασύνδεσης στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ιδίως σε ότι αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ιορδανό μονάρχη για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και τους τους κινδύνους για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ειδήσεις σήμερα: Χάος στο Ιράν, αναφορές για τουλάχιστον 8 νεκρούς – «Έπεσε» το ίντερνετ Άμεση ανάλυση: Ελάχιστα τα περιθώρια χειρισμών του Πούτιν – FT, Times και Liberation «απογυμνώνουν» το διάγγελμά του Ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης χώρισε με τον σύζυγό του BEST OF NETWORK 22.09.2022, 11:00 22.09.2022, 09:46 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 21.09.2022, 20:00

