Οικονόμου: Ο Μητσοτάκης θα απαντήσει στον Ερντογάν με επιχειρήματα, που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο «Τους τελευταίους μήνες περί τους 330.000 ανθρώπους έχουν αποπειραθεί να περάσουν τα σύνορα μας στον Έβρο» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – Η απόφαση της Δικαιοσύνης θα έπρεπε να είναι πιο έγκαιρη, σχολίασε για τη χθεσινή απεργία στα μέσα μεταφοράς «Ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στον Ταγίπ Ερντογάν με επιχειρήματα, που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο, στην αλήθεια, αλλά και αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα στο Αιγαίο» προϊδέασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ερωτηθείς για την αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε πως μετά την ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο, ώστε να αποδομήσει τους τουρκικούς ανυπόστατους ισχυρισμούς, χωρίς προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να ζητήσει η Αθήνα κυρώσεις για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, απήντησε ότι όλα συζητούνται στα κατάλληλα φόρα. Σε ερώτηση, δε, για την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο σε σχέση με μεταναστευτικές ροές ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «κάνουμε αυτό που πρέπει, για να φυλάξουμε τα σύνορα μας, τους τελευταίους μήνες περί τους 330.000 ανθρώπους έχουν αποπειραθεί να περάσουν τα σύνορα μας στον Έβρο». Επανέλαβε, δε, πως ΜΚΟ έχουν πέσει κατά καιρούς θύματα της τουρκικής προπαγάνδας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταίο περιστατικό με τους 38 μετανάστες σε νησίδα στον Έβρο και κάλεσε εκ νέου δυνάμεις και εντός της χώρας να μην υιοθετούν την τουρκική έωλη επιχειρηματολογία. «Η χώρα μας ασκεί μία αυστηρή, πλην όμως δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Δεν θα αφήνουμε αναπάντητη την τουρκική προπαγάνδα» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου. Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανέλαβε πως η κυβέρνηση δεν κάνει παιχνίδια με τον εκλογικό χρόνο και πως οι εκλογές θα διεξαχθούν στον χρόνο, που προσδιορίζει ο πρωθυπουργός, ενώ τόνισε πως ο τόπος χρειάζεται μία σταθερή κυβέρνηση. Απέρριψε, δε, κατηγορηματικά την πιθανότητα μετεκλογικής σύμπραξης με την Ελληνική Λύση, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ελάχιστος κοινός παρανομαστής ανάμεσα στα δύο κόμματα, «εμείς κοιτάζουμε στην Δύση και αυτοί στην Ανατολή», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε, δε, πως όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι απολύτως εφικτός για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, όπως διευκρίνισε, δεν θα χρειαστεί άλλο κόμμα για να σχηματίσει σταθερή κυβέρνηση. Σε ό τι αφορά στο θέμα των παρακολουθήσεων ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως ουδείς πλέον αμφισβητεί πως η επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη. Αναφορικά με την χθεσινή απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς ο κ. Οικονόμου τόνισε πως ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά και ότι η απόφαση της Δικαιοσύνης θα έπρεπε να είναι πιο έγκαιρη. Ειδήσεις σήμερα: Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε αποτρέψει την είσοδο μέχρι 80.000 μεταναστών στον Έβρο, λέει ο Θεοδωρικάκος Χάος στο Ιράν, αναφορές για τουλάχιστον 8 νεκρούς – «Έπεσε» το ίντερνετ Άμεση ανάλυση: Ελάχιστα τα περιθώρια χειρισμών του Πούτιν – FT, Times και Liberation «απογυμνώνουν» το διάγγελμά του BEST OF NETWORK 22.09.2022, 12:12 22.09.2022, 09:46 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 12:15

