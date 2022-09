Συνάντηση Δένδια – Νούλαντ για Ουκρανία και Ανατολική Μεσόγειο Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είδε και τον ομόλογό του από τη Βόρεια Μακεδονία Μπουγιάρ Οσμάνι Σειρά συναντήσεων με ομολόγους του πραγματοποιεί και σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Το σημερινό πρόγραμμα επαφών του Νίκου Δένδια ξεκίνησε με τη συνάντηση με τον ομόλογό του της Μολδαβίας και συνεχίστηκε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Τανζανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Μαδαγασκάρης, της Μαυριτανίας, καθώς και την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ, ενώ αναμένεται να έχει συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδίας, και Επικρατείας του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη Διεθνή Συνεργασία. Κατά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με την Βικτόρια Νούλαντ, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ουκρανία, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία. Στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, συζητήσαμε με την ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ V. Nuland για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία και ενημερώθηκα για τη συζήτηση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την Ουκρανία. #UNGA pic.twitter.com/IGUjL5XNtk — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 22, 2022 Στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας ο Νίκος Δένδιας συζήτησε για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, την ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις επιπτώσεις στην περιοχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία». Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τανζανίας. Κατά τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Λιμπεράτα Μουλαμούλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές για συνεργασία στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βάση αμοιβαίου σεβασμού Ελλάδας και Τανζανίας στην UNCLOS. Εν συνεχεία, με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι (Bujar Osmani) ο Νίκος Δένδιας συζήτησε για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Αργότερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Μαδαγασκάρης. Οι Νίκος Δένδιας και Ρίτσαρντ Τζέιμς Ραντριαμαντράτο εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων και της συνεργασίας στον τουρισμό, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εντός ΟΗΕ στη βάση της κοινής προσήλωσης στην UNCLOS. Στη συνάντηση με τον ομόλογό του της Μαυριτανίας, Μοχάμεντ Σάλεμ Ουλντ Μερτσούγκ, ο Νίκος Δένδιας συζήτησε για την κατάσταση στο Σαχέλ, τη Δυτική Σαχάρα, τις προκλήσεις στην Αφρική λόγω πολέμου στην Ουκρανία και τη συνεργασία των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης παροχής υποτροφιών σε Μαυριτανούς αξιωματικούς. Κατά τη συνάντηση με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία, με τον Νίκο Δένδια να ενημερώνεται επίσης για τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία. Πέρα από τις κατ’ ιδίαν επαφές, ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει στην υπουργική σύνοδο του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών και στο Διατλαντικό Δείπνο με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Ειδήσεις σήμερα:Πληρώνουν «χρυσάφι» για να φύγουν από τη Ρωσία – Έως και €11.560 ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφήΈκτακτη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη μετά το διάγγελμα ΠούτινΓλυφάδα: «Παρακαλούσα να με σκοτώσουν» λέει η αστρολόγος που έπεσε θύμα ληστείας Best of Network 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )