Συνεχίζονται τα δείπνα για τη σύσφιγξη σχέσεων στη ΝΔ Με πρωτοβουλία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκου και του γραμματέα της ΝΔ Παύλου Μαρινάκη 22.09.2022, 12:16 UPD: 22.09.2022, 12:27 Άλλο ένα δείπνο με βουλευτές μετά από πρόσκληση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκου και του Γραμματέα της ΝΔ Παύλου Μαρινάκη πραγματοποιήθηκε στο ουζερί «Λέσβιον». Ο βασικός στόχος είναι η σύσφιγξη σχέσεων εντός της ΝΔ, με το βλέμμα και στις εκλογές, ενώ το επόμενο δίαστημα επίκειται και συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματος. Μεταξύ των συνδαιτημόνων ήταν οι Νικήτας Κακλαμάνης, Γιάννης Μελάς, Βασίλης Οικονόμου, Ιάσων Φωτήλας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Γιώργος Κώτσηρας, Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Παππάς, Αθανάσιος Ζεμπίλης, Λευτέρης Αυγενάκης, Μακάριος Λαζαρίδης, Ασημίνα Σκόνδρα, Στάθης Κωνσταντινίδης, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Αντωνιάδης, Γιάννης Μπούγας και Μπάμπης Σιάτρας. Ειδήσεις σήμερα: Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Τζακ Μπλακ έβγαλε τραγούδι… on stage για τον Greek Freak Ο Χρήστος Βασιλόπουλος ψάχνει μέσω αγγελίας ηθοποιούς αλλά τζάμπα! Ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης χώρισε με τον σύζυγό του 22.09.2022, 12:16 UPD: 22.09.2022, 12:27 BEST OF NETWORK 22.09.2022, 12:12 22.09.2022, 09:46 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 21.09.2022, 20:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )