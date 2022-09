Σύγκρουση στην εξεταστική για τις παρακολουθήσεις: Αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ για τη λίστα των μαρτύρων

Με την εξέταση της κυρίας Αλεξάνδρας Ρογκάκου, επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του κ. Σταμάτη Τρίμπαλη, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Krikel ολοκληρώθηκαν οι ερευνητικές εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Ρογκάκου φέρεται να είπε ότι από έλεγχο που διεξήγαγε η Αρχή Διαφάνειας στην ΕΥΠ δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν το Predator με το ελληνικό Δημόσιο. Η μάρτυρας σε άλλο σημείο φέρεται να ενημέρωσε τα μέλη της εξεταστικής ότι η πρώτη σύμβαση της εταιρίας Krikel με το ελληνικό δημόσιο έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των εταιριών Krikel και Intellexa. Απο την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Krikel είπε πως η πρώτη σύμβαση της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο υπογράφηκε το 2018 επι κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας πως είχαν προηγηθεί συναντήσεις με τον τότε αρμόδιο υπουργό Νίκο Τόσκα αναφορικά με την λειτουργικότητα του συστήματος Τέτρα. Παράλληλα, τόνισε πως η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με το Predator και πως δεν έχει συμβάσεις πέραν των επεκτάσεων – παρακολουθημάτων της αρχικής με την ΕΛΑΣ που υπεγράφη το 2018 – ενώ ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει τον πρωην γγ της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη. «Είχα επικοινωνία με τον κ. Τόσκα για τη δουλειά μου, όχι όμως με τον κ. Δημητριάδη» φέρεται να ειπε. Ο εκπρόσωπος της Krikel φέρεται να πρόσθεσε πως ποτέ δεν συνεργάστηκε με την ΕΥΠ και πως δεν είχε καμία σχέση με τον κ. Λαβράνο. Τέλος τοποθετήθηκε και ως προς σύμβαση του Απριλίου του 2021 στο Υπουργειο Προστασίας του Πολίτη με προκαταβολή 4 εκατ ευρώ για προμήθεια του συστήματος Τέτρα για ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας υποστήριξε πως η προκαταβολή είχε να κάνει με την επείγουσα κατάσταση στο μεταναστευτικό και την ανάγκη άμεσης προμήθειας λόγω αυξημένων ροών. Ένταση και αποχώρηση της αντιπολίτευσης Να σημειωθεί ότι μετά την εξέταση των μαρτύρων ακολούθησε συζήτηση επι διαδικαστικών ζητημάτων, με την πλειοψηφία και την αντιπολίτευση να συγκρούονται για τον αν πρέπει να διευρυνθεί η λίστα μαρτύρων. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ζητήθηκε να κληθούν προς εξέταση ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης, ο πρώην γγ της κυβέρνησης Γ. Δημητριάδης, οι εισαγγελείς επόπτες της ΕΥΠ Β. Βλάχου και Γ. Τζαβέλλας καθώς και οι κ.κ. Φ. Μπίζιος και Γ. Λαβράνος. Η άρνηση της πλειοψηφίας να προστεθούν και άλλα πρόσωπα στον κατάλογο των μαρτύρων προκάλεσε την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από την συνεδρίαση Από την πλευρά της ΝΔ ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος δήλωσε «Για πρώτη φόρα 3 πρώην διοικητές και ένας νυν διοικητής της ΕΥΠ, δυο επικεφαλείς Ανεξάρτητων ελεγκτικών Αρχών, εκπρόσωποι εταιριών αλλά και πολιτικά πρόσωπα στην υψηλότερου κύρους κοινοβουλευτική επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, φώτισαν, μίλησαν και αποκάλυψαν. Όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται ενδελεχώς. Η συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ από την αρχή δυναμίτισε τις εργασίες της Επιτροπής και επιβεβαιώθηκε με την προσχηματική αποχώρηση τους από τη σημερινή ψηφοφορία για δεύτερη φορά. Στον κατήφορο αυτό δεν τους ακολουθούμε. Ακόμη περιμένουμε την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί παρακολουθούσε τον κ. Πιτσιόρλα. Ο κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως «Αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση μετά την απόφαση της πλειοψηφίας να μην καλέσει νέους μάρτυρες και να κλείσει άρον-άρον την Εξεταστική. Σκοπός η συγκάλυψη, βαριές οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη». Από το ΚΚΕ ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος είπε «Αποχωρήσαμε από την συνεδρίαση για την εμμονή της πλειοψηφίας να μην καλέσει άλλους μάρτυρες για την υπόθεση της παρακολούθησης του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ, του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Κουκάκη. Συνεχίστηκε η προσπάθεια συγκάλυψης και εμείς θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό για την υπόθεση αυτή. Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν – Αμετανόητος για τη συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας: Μητσοτάκης και Δένδιας ζουν στον κόσμο τους Ιράν: Χάος από τις διαδηλώσεις – 31 νεκροί στις συγκρούσεις για τη Μαχσά Αμινί – Δείτε βίντεο Φρίκη στη Χαλκιδική: 24χρονος επιτέθηκε σε 14χρονη και την βίασε

