Τζορτζ Τσούνης: Ο πρέσβης των ΗΠΑ επισκέφθηκε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης Συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης είχε ο Αμερικανός πρέσβης Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για το οποίο υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον, βρέθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης. Μαζί με τον κ. Τσούνη ήταν και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, αλλά και αντιπροσωπεία του αμερικανικού οργανισμού εθνικής ασφάλειας Business Executives for National Security. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ, σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως ιδιαίτερα τιμητική. «Ιδιαίτερη τιμή για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης η επίσκεψη του Αρχηγού @ChiefHNDGS, του Πρέσβη Tsunis @USAmbassadorGR & αντιπροσωπίας του αμερικανικού οργανισμού εθνικής ασφάλειας Business Executives for National Security @BENS_org με επικεφαλής τον General Votel!», έγραψε στο twitter. Η συνάντηση αναμενόταν με ενδιαφέρον, λόγω της λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για το ΟΛΑ, το οποίο θεωρείται «φιλέτο». Ειδήσεις σήμερα: Χάος στο Ιράν, αναφορές για τουλάχιστον 11 νεκρούς – «Έπεσε» το ίντερνετ «Ο Πούτιν φλερτάρει ξανά με τη ζοφερή προοπτική ενός πυρηνικού πολέμου» – Άμεση ανάλυση Guardian Στο αρχείο η υπόθεση βιασμού της Γεωργίας Μπίκα από τον Άρειο Πάγο BEST OF NETWORK 22.09.2022, 13:26 22.09.2022, 14:12 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 10:00

