Τουρκία: Η αντιπολίτευση κερδίζει με δέκα μονάδες τον κυβερνητικό συνασπισμό Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Aksoy Research στην Τουρκία, το κόμμα του Τούρκου προέδρου έχει πέσει κάτω από το «ψυχολογικό» 30%, με εκτίμηση πως η πτώση θα συνεχιστεί λόγω του δύσκολου χειμώνα και της φτώχειας Παναγιώτης Σαββίδης 22.09.2022, 12:09 Σε απόσταση αναπνοής από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται πλέον το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με διαφορά 0,6%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Aksoy Research στην Τουρκία, το κόμμα του Τούρκου προέδρου έχει πέσει κάτω από το «ψυχολογικό» 30%, με εκτίμηση πως η πτώση θα συνεχιστεί λόγω του δύσκολου χειμώνα και της φτώχειας. Στην ερώτηση: «Εάν γινόντουσαν βουλευτικές εκλογές την Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», τα αποτελέσματα έχουν ως εξής : • Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) 29.7% • Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) 29.1% • Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) 14.1% • Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP) 10.1% • Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (ΜΗΡ) 7.6% • Κόμμα Δημοκρατίας και Προόδου (DEVA) 2.1% • Kόμμα Ευτυχίας (SAADET) 1.1% • Κόμμα του Μέλλοντος (GELECEK) 1.0% • Υπόλοιπα 5.1 % Ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης (CHP,IYI,GELECEK,SAADET) αγγίζει το 47,4%, σε σχέση με τον κυβερνητικό συνασπισμό (ΜΗΡ, ΑΚΡ) που υπολείπεται σχεδίν 10 μονάδες με 37,3%. Ο διευθυντής της Aksoy Research Ερτάν Ακσοι, σχολίασε πως το κυβερνών κόμμα και αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανταγωνίζονται στήθος με στήθος για την πρωτιά. «Τον χειμώνα τόσο το ΑΚΡ όσο και το MHP (κυβερνητικός συνασπισμός) μπορεί να δουν τις ψήφους τους να πέφτουν διότι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι η φτώχεια» τόνισε. Παναγιώτης Σαββίδης 22.09.2022, 12:09 BEST OF NETWORK 22.09.2022, 12:12 22.09.2022, 09:46 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 21.09.2022, 20:00

