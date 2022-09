Τουρκικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ μας περικυκλώνουν με Αλεξανδρούπολη, Κρήτη και Κύπρο Τούρκοι αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι, αναλυτές, απόστρατοι κ.α. συνεχίζουν συντονισμένα το κρεσέντο των προκλητικών αναφορών κατά Ελλάδας και ΗΠΑ, λόγω της νέας αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη -«Μαραθώνιες» εκπομπές σε CNN Turk και TGRT Haber για το θέμα που «καίει» την Άγκυρα Παναγιώτης Σαββίδης 22.09.2022, 11:10 Μετά τα νησιά, στο στόχαστρο των τουρκικών ΜΜΕ μπαίνει η Αλεξανδρούπολη, εξαιτίας της έντονης αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή την οποία χαρακτηρίζουν «απειλή» κατά της Τουρκίας. Μεγάλη μερίδα του φιλοκυβερνητικού τύπου, έχει κάνει «σημαία» το αφήγημα της Άγκυρας για τους στόχους των αμερικάνικων βάσεων στη χώρα μας, με τον πρόεδρο Ερντογάν να διερωτάται δημόσια -τον περασμένο Ιούνιο- «εναντίον ποιων εγκαταστάθηκαν αυτές οι βάσεις». Τούρκοι αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι, αναλυτές, απόστρατοι κ.α. συνεχίζουν συντονισμένα το κρεσέντο των προκλητικών αναφορών κατά Ελλάδας και ΗΠΑ, ανακαλύπτοντας «εχθρούς» και «απειλές» και δημιουργώντας «φιλοπολεμικό» κλίμα στην τουρκική κοινή γνώμη. Σε εκπομπή του CNN Turk η δημοσιογράφος Χαντέ Φιράτ, παρουσιάζοντας σχετικό χάρτη, σχολιάζει την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη, αφήνοντας να εννοηθεί πως «στοχεύει» την Τουρκία και όχι την Ρωσία. «Βλέπετε τη βάση της Αλεξανδρούπολης, πού βρίσκεται άλλωστε ακριβώς μπροστά μας. Οι βάσεις ήδη έχουν καταστεί θέμα συζήτησης. Έγραψαν πως στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει μία ναυτική βάση στην οποία θα μπορούν να προσεγγίζουν πολεμικά πλοία. Για ποιο λόγο άραγε; Ποιος είναι ο στόχος και ποιος είναι ο σκοπός ; Κι αν ειπωθεί πως είναι για τη Ρωσία πόσο πιστευτό είναι αυτό;» Στο πάνελ της ίδιας εκπομπής φιλοξενείται και ο Αμπντουλκαντίρ Σελβί, αρθρογράφος της εφημερίδας Hurriyet, ο οποίος υποστήριξε πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν την περικύκλωση της Τουρκίας, μέσω των βάσεων σε Αλεξανδρούπολη και Κρήτη, αλλά και έως την Κύπρο που πρόσφατα καταργήθηκε το εμπάργκο στην πώληση αμερικανικών όπλων. «Όταν αναφερόμαστε σε όσα συμβαίνουν στην Κύπρο πρέπει να δούμε πως τα γεγονότα ξεκινούν από την Αλεξανδρούπολη, όπου δημιουργείται ένας κύκλος μια αλυσίδα. Εκεί υπάρχουν ναυτικές βάσεις, αεροπορικές βάσεις, συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης. Δηλαδή εκεί υπάρχουν 9 με 10 βάσεις. Ελέγχουν το Αιγαίο και τώρα έρχονται στη Μεσόγειο. Εκεί υπάρχει η Κρήτη αλλά δεν τους είναι αρκετή» σχολίασε ο Σελβί, υποστηρίζοντας πως η άρση του εμπάργκο πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία, αποτελεί ένα βήμα αμερικανικής παρουσίας στο νησί. «H άφιξη των ΗΠΑ στην Κύπρο και η παροχή οπλικών συστημάτων είναι ένα βήμα. Διότι μας προκαλούν μέσω της Ελλάδας. Διότι η Ελλάδα είτε μας κλειδώνει τα μαχητικά μας με τα ραντάρ των S-300 είτε κάνει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων» υποστήριξε προκλητικά ο αρθρογράφος της Ηurriyet. Στην ίδια εκπομπή, ο στρατιωτικός αναλυτής Μετέ Γιαράρ, διερωτήθηκε γιατί οι ΗΠΑ δεν στηρίζουν την Ουκρανία μέσω Πολωνίας, αλλά μέσω της παρουσίας τους στη νέα στρατιωτική βάση της Αλεξανδρούπολης. «Αφού τα πλοία δεν θα περάσουν από τα Στενά, απο την ναυτική βάση της Αλεξανδρούπολης εσείς τι στόχο έχετε; Τι θα πετύχουν δηλαδή με ναυτική βάση εδώ. Το λέω πάντα όταν οι ΗΠΑ έχουν συγκεκριμένους και διαφορετικούς στόχους έρχονται πάντα με τις βάσεις τους» δήλωσε. TGRT HABER: «Οι ΗΠΑ πίσω από τα «καπρίτσια» της Ελλάδας» Στο ίδιο κλίμα και οι δημοσιογράφοι – παρουσιαστές του δικτύου TGRT Haber. Ο παρουσιαστής Τουνά Οζτούντς, παρουσιάζοντας έναν μεγάλο χάρτη της Ελλάδας με την αμερικανική παρουσία στη χώρα μας, σχολιάζει πως οι ΗΠΑ «περικυκλώνουν» την Τουρκία. «Οι ΗΠΑ μετατρέπουν τα νησιά που τους παραχώρησε η Ελλάδα σε στρατιωτικές βάσεις. Αυτό σημαίνει το εξής. Η Τουρκία γεωστρατηγικά αν μπορούμε να το πούμε βρίσκεται σε κατάσταση περικύκλωσης. Από τη μία μεριά στο Αιγαίο, από την άλλη μεριά εν μέρει στη Μεσόγειος, μέχρι και στην Δυτική Θράκη, στην πύλη δηλαδή εξόδου προς την Ευρώπη, σε όλα αυτά τα μέρη υπάρχει παρουσία Αμερικανών» υποστήριξε, δείχνοντας στη συνέχεια τον χάρτη και κατηγορώντας την Ελλάδα για «καπρίτσια» πίσω από τα οποία κρύβεται η Αμερική. «Όταν βλέπετε το χάρτη, παρατηρώντας τον από στρατηγική σκοπιά, βλέπετε πως τα σύνορά σας έχουν περικυκλωθεί από μία υπερδύναμη πίσω από τα καπρίτσια που κάνει Ελλάδα την τελευταία περίοδο, βρίσκεται η επιρροή της Αμερικής», δήλωσε. Ειδήσεις σήμερα: Το τεστ DNA «μίλησε» για το μπέρδεμα με τα δύο μωρά σε μαιευτήριο της Λάρισας Η νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με Έλληνα στη Νέα Υόρκη – Δείτε βίντεο «Φλέγεται» το Ιράν για τη Μαχσά Αμινί – Πώς ξεκίνησε η «επανάσταση των γυναικών» που σαρώνει τη χώρα Παναγιώτης Σαββίδης 22.09.2022, 11:10 BEST OF NETWORK 22.09.2022, 13:26 22.09.2022, 14:12 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 10:00

