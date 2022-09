Υπουργείο Περιβάλλοντος: Ο Τσίπρας συνεχίζει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για το ρεύμα

Διαστρέβλωση της πραγματικότητας και παραπλάνηση των πολιτών καταλογίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, που δήλωσε νωρίτερα ότι «Ο Μητσοτάκης επιδοτεί την αρπαχτή στην ενέργεια», ενώ υποστήριξε ότι οι αποκοπές ρεύματος το 2022 διπλασιάστηκαν. «Παρά την μεγάλη ενεργειακή κρίση, που πλήττει την Ευρώπη και τη χώρα μας, οι αριθμοί τον διαψεύδουν. Οι αποκοπές ρεύματος κατά την περίοδο διακυβέρνησης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ – τις συνέπειες της οποίας όλοι θυμούνται- ήταν πολύ περισσότερες από όσες είναι την τελευταία τριετία», αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι το 2017 υπήρχαν 539.045 αιτήματα αποκοπών και το 2022 275.494. Σύμφωνα με το υπουργείο, ο κ. Τσίπρας σε μια έκρηξη λαϊκισμού μιλά για «κλοπή» και «αρπαχτή». «Δεν γνωρίζει, άραγε, ο κ. Τσίπρας ότι την ώρα που χρησιμοποιεί τέτοιες αγοραίες εκφράσεις, η ελληνική Κυβέρνηση έχει ανακτήσει έως τώρα πάνω από 2,5 δισ. ευρώ από τις εταιρείες ενέργειας και ως τα τέλη του χρόνου θα φτάσουμε σχεδόν τα 5 δισ.; Δεν γνωρίζει ότι σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερο ρεύμα από πολλούς άλλους Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και τους Ίβηρες, τα μοντέλα των οποίων ο κ. Τσίπρας εκθείαζε;», αναφέρει. Αναλυτικά η απάντηση του υπουργείου Περιβάλλοντος Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας συνεχίζει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και να παραπλανά τους πολίτες προκειμένου να υπηρετήσει το αντιπολιτευτικό του αφήγημα. Ο κ. Τσίπρας μιλάει για διπλασιασμό στις αποκοπές ρεύματος το 2022. Παρά την μεγάλη ενεργειακή κρίση, που πλήττει την Ευρώπη και τη χώρα μας, οι αριθμοί τον διαψεύδουν. Οι αποκοπές ρεύματος κατά την περίοδο διακυβέρνησης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ – τις συνέπειες της οποίας όλοι θυμούνται- ήταν πολύ περισσότερες από όσες είναι την τελευταία τριετία. Ο κ. Τσίπρας το γνωρίζει, αλλά το αποκρύπτει, σε μια ακόμα ατελέσφορη προσπάθεια εξαπάτησης της κοινής γνώμης Ας μιλήσουμε, λοιπόν, με αριθμούς: Αιτήματα αποκοπών το 2017: 539.045 Το 2018: 522.096 Το 2019: 399.357 Το 2020: 459.965 Το 2021: 405.516 Το 2022: 275.494 Που είδε λοιπόν ο κ. Τσίπρας τον διπλασιασμό των αποκοπών; 2. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι με τον ελληνικό μηχανισμό τα νοικοκυριά κι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατηρούν τους λογαριασμούς ενέργειας σε προσιτές τιμές, εν μέσω πρωτοφανούς ενεργειακού πολέμου. Η Ευρώπη ενημερώθηκε για τον ελληνικό μηχανισμό και αποφασίζει να τον εφαρμόσει πανευρωπαϊκά. Έγκυρα Ινστιτούτα, όπως το Bruegel δείχνουν ότι η ελληνική στήριξη είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Ο κ. Τσίπρας παραγνωρίζοντας όλα αυτά, ζητεί «στήριξη των νοικοκυριών», δηλαδή αυτό που ανελλιπώς κάνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο η ελληνική κυβέρνηση. Παραθέτουμε προχθεσινό, σχετικό πίνακα του Ινστιτούτου Bruegel (Πίνακας 1). Επίσης, τον πίνακα του Ινστιτούτου Bruegel για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών από την αρχή της κρίσης, με την ελπίδα ο κ. Τσίπρας να αντιληφθεί πόσο ανακριβής και άστοχη είναι η κριτική του (Πίνακας 2). Τέλος, επισυνάπτεται πίνακας με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα της ΕΕ (Πίνακας 3), όπου επίσης φαίνεται το μέγεθος των ψεμάτων του κ. Τσίπρα. 3 Εκεί, όμως που η έκρηξη λαϊκισμού κορυφώνεται, είναι ο απίστευτα ανακριβής τρόπος που «ανακαλύπτει» αυτό που ανεύθυνα ονομάζει «κλοπή» και «αρπαχτή». Δεν γνωρίζει, άραγε, ο κ. Τσίπρας ότι την ώρα που χρησιμοποιεί τέτοιες αγοραίες εκφράσεις, η ελληνική Κυβέρνηση έχει ανακτήσει έως τώρα πάνω από 2,5 δισ. ευρώ από τις εταιρείες ενέργειας και ως τα τέλη του χρόνου θα φτάσουμε σχεδόν τα 5 δισ.; Δεν γνωρίζει ότι σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερο ρεύμα από πολλούς άλλους Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και τους Ίβηρες, τα μοντέλα των οποίων ο κ. Τσίπρας εκθείαζε; Το μόνο που φωτίζει ο κ. Τσίπρας δυστυχώς, είναι η ικανότητά του στη διαστρέβλωση και η ανεπάρκειά του να συμβάλλει με θετικές προτάσεις στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι πολίτες και βλέπουν και συγκρίνουν. Ειδήσεις σήμερα: Μαχσά Αμινί: «Φλέγεται» το Ιράν – Πώς ξεκίνησε και πώς φούντωσε η «επανάσταση των γυναικών» Ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης χώρισε με τον σύζυγό του Γιώργος Καπουτζίδης: «Αρένα» το Twitter για την fake υποψηφιότητά του με τη ΝΔ

