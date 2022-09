Xαστούκι της ΕΕ στην Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ

Your browser does not support the audio element.

Ισχυρό ράπισμα στην Άγκυρα αποτέλεσαν οι αναφορές του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ, Ίμον Γκίλμορ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναφορικά με την στάση της Τουρκίας στην ελληνική μειονότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αναφορές έγιναν στην 30ή επέτειο από την υιοθέτηση της Διακήρυξης για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες (η επέτειος είναι στις 18 Δεκεμβρίου).



Ο Ίμον Γκίλμορ, αναφορικά με την ελληνική μειονότητα είπε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τις παλαιότερες πολιτικές διακρίσεων που εφάρμοσε η Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η ελληνική μειονότητα να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς την Τουρκία να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και των νομικών προσώπων των μειονοτήτων». - sofokleous10.gr Αλεξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης επιδοτεί την αρπαχτή στην ενέργεια – Τα νοικοκυριά δεν θα αντέξουν

Οικονόμου: Η Ελλάδα δεν αμαυρώνεται από την χυδαία προπαγάνδα του Ερντογάν

