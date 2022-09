Βουλή: Διάψευση Βορίδη των σεναρίων που θέλουν εμπλοκή της Ρωσίας στις εθνικές εκλογές Άσκησε κριτική στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη που κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση σημειώνοντας πως ο θεσμικός κοινοβουλευτικός διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται επι δημοσιογραφικών σχολίων και εκτιμήσεων Αποστάσεις από τα σενάρια που διακινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα περί ρωσικής επίθεσης στο ηλεκτρονικό σύστημα των εθνικών εκλογών πήρε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στη Βουλή. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη που κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση σημειώνοντας πως ο θεσμικός κοινοβουλευτικός διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται επι δημοσιογραφικών σχολίων και εκτιμήσεων. «Δεν έχω πει τίποτα για τη Ρωσία ή για εμπλοκή οποιασδήποτε χώρας στις εθνικές εκλογές. Όταν διαβάσετε κάτι ή για εμπλοκή οποιασδήποτε χώρας στην εθνικές εκλογές. Όταν κ. Ζαχαριάδη την επόμενη φορά διαβάσετε κάτι στα social media ή ακούσετε κάποιο σχόλιο στην τηλεόραση δεν είναι υποχρεωτικό να έρθουμε εδώ και να το συζητάμε δεν είναι υποχρεωτικό να ερχόμαστε εδώ να το συζητάμε. Αν ακούσετε εμένα να λέω κάτι τότε έχει ένα νόημα να με καλέσετε στη Βουλή για να το συζητήσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης. Κατά την δευτερολογία του πρόσθεσε «Μας φέρατε εδώ για να συζητήσουμε αν θα επηρεάσει η Ρωσία τις εθνικές μας εκλογές. Το κάνατε γιατί το ακούσατε στην τηλεόραση. Εχετε μπερδέψει τα social media με την κοινοβουλευτική συζήτηση… Δικαίωμα σας να καταθέτετε όποια ερώτηση θέλετε. Έκκληση θα κάνω. Μη με φωνάζετε στη Βουλή κάθε φορά που διαβάζετε κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Ειδήσεις σήμερα: 25χρονος ομολόγησε τη δολοφονία του 52χρονου στη Καβάλα Πόρτα-πόρτα και με απειλές ξεκίνησαν τα δημοψηφίσματα στις κατεχόμενες περιοχές στην Ουκρανία Best of Network 23.09.2022, 09:00 22.09.2022, 16:51 23.09.2022, 10:41 23.09.2022, 09:46 23.09.2022, 09:12 22.09.2022, 13:00

