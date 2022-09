Γερμανία: Αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης με την Αθήνα η κυκλική ανταλλαγή τεθωρακισμένων για την Ουκρανία Η τοποθέτηση εκπροσώπου του γερμανικού υπουργείου Άμυνας για τον λόγο που η Ελλάδα θα λάβει από τη Γερμανία άρματα τύπου Marder και όχι τα μεταγενέστερα Leopard Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ γερμανικής και ελληνικής κυβέρνησης παρέπεμψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας Ντάβιντ Χέλμπολντ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα, στο πλαίσιο της κυκλικής ανταλλαγής αρμάτων μάχης για την Ουκρανία, θα λάβει από τη Γερμανία, ως αντικατάσταση για τα άρματα τύπου ΒΜΡ-1, άρματα τύπου Marder και όχι τα μεταγενέστερα Leopard. «Δεν μπορώ να μιλήσω για μεμονωμένα κριτήρια. Έγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής πλευράς και προέκυψε ένα αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν μπορώ εδώ να σχολιάσω ούτε σχετικά με μεμονωμένες επιλογές οι οποίες τίθενται στο μεταξύ ούτε και σχετικά με μεμονωμένες παραδόσεις, τόσο από την γερμανική πλευρά προς την Ελλάδα όσο και πιθανόν από την ελληνική πλευρά προς την Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι, όταν αυτές οι παραδόσεις πραγματοποιηθούν, θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση. BEST OF NETWORK 23.09.2022, 14:00 23.09.2022, 14:01 23.09.2022, 10:41 23.09.2022, 11:25 23.09.2022, 14:53 23.09.2022, 13:00

