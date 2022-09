Δείτε live: Η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Απαντά στα «fake news» και τις προκλήσεις Ερντογάν Ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει τις «κόκκινες γραμμές» της χώρας – «Παραπέμπει» στο Διεθνές Δίκαιο τις διαφορές της Αθήνας με την Άγκυρα Στα «fake news» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το μεταναστευτικό αναμένεται να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, αυτή την ώρα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις, παρουσιάζοντας την πραγματική εικόνα στο Αιγαίο, μένοντας ωστόσο μακριά από ακρότητες, όπως αυτή του Τούρκου προέδρου, που παρουσίασε, επίσης από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, φωτογραφίες νεκρών βρεφών, ισχυριζόμενος ότι η Ελλάδα «τα πνίγει στο Αιγαίο». Κατά πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στις ανυπόστατες τουρκικές κατηγορίες για το μεταναστευτικό με συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς, ενώ θα στείλει μήνυμα πως η χώρα μας προστατεύει τα σύνορα της και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, θα αναδείξει τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της ότι οι διαφορές επιλύονται μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Θα ξεκαθαρίσει επίσης ότι «κόκκινη γραμμή» για την Αθήνα αποτελεί η αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας. Η ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά. BEST OF NETWORK 23.09.2022, 14:00 23.09.2022, 17:19 23.09.2022, 10:41 23.09.2022, 20:29 23.09.2022, 20:13 23.09.2022, 16:14

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )