Δημοσκόπηση Pulse: Ακρίβεια, ενέργεια και ελληνοτουρκικά προβληματίζουν τους πολίτες Σχεδόν μοιρασμένοι οι πολίτες για την εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Αρνητικοί για τον Τσίπρα Το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της Pulse μετέδωσε απόψε ο ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απασχολούν η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση αλλά και τα ελληνοτουρκικά, με τις διαδοχικές απειλές και τις προκλητικές ενέργειες των τούρκων αξιωματούχων. Χαρακτηριστική του προβληματισμού που επικρατεί για την ακρίβεια και το κόστος ζωής, είναι ότι οι 83 στους 100 πολίτες το αξιολογούν ως σημαντικό. Ακολουθούν τα ενεργειακά με 82/100 και τα ελληνοτουρκικά με 65/100. Αντίθετα, 47 στους 100 πολίτες αξιολογούν ως σημαντικό πρόβλημα τις υποκλοπές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Έλληνες είναι οι τιμές του ηλεκτιρκού ρεύματος με ποσοστό 47%, ακολουθούν τα τρόφιμα με 17%, τα καύσιμα 12% και έπεται το φυσικό αέριο με 11%. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι, με το 39% να αξιολογεί θετικά την παρουσία του πρωθυπουργού και το 44% αρνητικά. Αρνητικό είναι το ποσοστό αξιολόγησης για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αξιολογήθηκε θετικά από το 33% των ερωτηθέντων, ενώ το 46% αξιολόγησε αρνητικά την παρουσία του. Αντιστοίχως μοιρασμένα είναι τα ποσοστά αξιολόγησης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και η ακρίβεια. Περισσότερες ήταν οι αρνητικές από τις θετικές απαντήσεις στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Δείτε το β’ μέρος της δημοσκόπησης της Pulse Best of Network 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

