Μάικλ Μπλούμπεργκ: Το ελληνικό οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον συνεχίζει να βελτιώνεται υπό την ηγεσία του Μητσοτάκη Η ανάρτηση του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου για την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Την ικανοποίησή του για τη νέα συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε νωρίτερα σήμερα, ο δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός επιχειρηματίας δεν δίστασε να δώσει «ψήφο εμπιστοσύνης» τόσο στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην πολιτική που ακολουθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. «Το ελληνικό οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον συνεχίζει να βελτιώνεται υπό την ηγεσία του Μητσοτάκη» έγραψε συγκεκριμένα ο Μάικλ Μπλούμπεργκ. Δείτε την ανάρτησή του Pleasure to see Prime Minister @KMitsotakis of Greece again. The Greek economic and investment landscape continues to improve under his leadership. pic.twitter.com/nmq2ACTQis — Mike - (@Mike-) September 23, 2022 BEST OF NETWORK 23.09.2022, 14:00 23.09.2022, 17:19 23.09.2022, 10:41 23.09.2022, 20:29 23.09.2022, 20:13 23.09.2022, 16:14

