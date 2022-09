Μάντζος: «Αν σας κουράζει το ΠΑΣΟΚ, ας συζητήσουμε για το ταξί στη Νέα Υόρκη» «Να συζητήσω για το ταξί στη Νέα Υόρκη και το πόσο όμορφα περνάει τις διαβάσεις ο Έλληνας πρωθυπουργός;», αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Καλεσμένος στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Σήμερα» με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου, Άκη Παυλόπουλο και Ντόρα Κουτροκόη ήταν σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος. Απαντώντας την εκτίμηση του Δημήτρη Οικονόμου ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει κουράσει, ο κ. Μάντζος διερωτήθηκε «τι πρέπει να συζητήσουμε που να μην κουράζει εσάς και το Μέγαρο Μαξίμου; Αν σας κουράζει το ΠΑΣΟΚ και η υπόθεση των υποκλοπών, υποθέτω, σας κουράζει εξίσου και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και σας κουράζει και το δελτίο Τύπου της Διεθνούς Διαφάνειας. “Κούρασε” η Δημοκρατία, “κούρασε” να μας ακούτε από το Γενάρη να μιλάμε για πλαφόν στη λιανική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, “κούρασε” να υποστηρίζουμε την εθνική πατριωτική γραμμή στην εξωτερική πολιτική της χώρας, κούρασε το ΠΑΣΟΚ. Αναρωτιέμαι τι πρέπει να συζητήσω εγώ; Να συζητήσω για το ταξί στη Νέα Υόρκη και το πόσο όμορφα περνάει τις διαβάσεις ο Έλληνας πρωθυπουργός;». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn3lctwwoqbl) Αναφερόμενος, στη συνέχεια, για ακόμη μία φορά στο γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καταφέρει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του, ο Δημήτρης Μάντζος υπενθύμισε ότι «έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται απολύτως νόμιμα, θεσμικά, με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Κι από την άλλη μια Κυβέρνηση που προσπαθεί να συγκαλύψει. Η ΕΥΠ δεν επιτρέπεται να μιλήσει γιατί δεν της το επιτρέπει ο Πρωθυπουργός, όπως είπε ο διοικητής της. Η ΑΔΑΕ απαγορεύεται και η Βουλή παρεμποδίζεται. Ο Πρωθυπουργός δεν αίρει το απόρρητο, όπως προβλέπει ο Νόμος, ώστε να κατατεθεί όλη η αλήθεια στην Εξεταστική Επιτροπή. Ένα απόρρητο που φαίνεται πως ισχύει μόνο για τους τελευταίους δύο διοικητές της ΕΥΠ και όχι για τους προηγούμενους!». Ερωτηθείς, τέλος, για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε εκ νέου ότι «εμείς έχουμε μέτωπο απέναντι στον καθεστωτισμό, τη συντήρηση και τη νοοτροπία “ιδιοκτησίας” της πολιτικής εξουσίας. Κάποιοι προσπάθησαν να καταλάβουν τους αρμούς τις εξουσίας, κάποιοι άλλοι τους κατέλαβαν και δημιούργησαν κάστες εξυπηρέτησης συμφερόντων. Είμαστε απέναντι και στις δύο αυτές καθεστωτικές αντιλήψεις». Ειδήσεις σήμερα: Καβγάς Πορτοσάλτε-Κυρίτση οn air: Αν έχεις νευράκια υπάρχουν και γιατροί Χρυσαετός σκοτώνει αγριόγιδο – Μια σκληρή σκηνή από τη φύση που κόβει την ανάσα Τι πρέπει να προσέξετε εάν κάνετε δωρεές χρημάτων στα παιδιά σας BEST OF NETWORK 23.09.2022, 13:00 23.09.2022, 11:53 23.09.2022, 10:41 23.09.2022, 11:25 23.09.2022, 09:12 23.09.2022, 08:30

