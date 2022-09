Μητσοτάκης: Δύσκολο να επανέλθει η σχέση μας με την Τουρκία αν συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι

«Η Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες, είναι υβριδική απειλή», τόνισε- μεταξύ άλλων- ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο Council on Foreign Relations στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα, στη Νέα Υόρκη όπου και βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εκλογές, σημειώνοντας πως ό,τι κι αν συμβεί, «η χώρα θα κυβερνηθεί». Αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πάντα επεδίωκα μια εποικοιδομητική σχέση με την Τουρκία. Πριν τρία χρόνια του είχα πει να κάνουμε μια νέα αρχή. Μετά υπέργαψε ΑΟΖ με τη Λιβύη που αγνοεί την ύπαρξη ελληνικών νησιών, μια γεωγραφικά παραδοξότητα. Μετά έχουμε την εργαλειοποίηση των μεταναστών, αμφισβήτηση των νησιών μας». Μάλιστα, όπως τόνισε, «μου είναι δύσκολο να φανταστώ πώς η σχέση μεταξύ των δύο χωρών θα επανέλθει όσο η Τουρκία συμπεριφέρεται έτσι. Αλλά, αν η Τουρκία συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι θα απομονωθεί και από την Ευρώπη και από τις ΗΠΑ. Και αν η Τουρκία θέλει να “παίζει” και σε άλλη σφαίρα επιρροής, ας είναι, αλλά είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν εφαρμόζει κυρώσεις στη Ρωσία», επαναλαμβάνοντας ότι «είμαι πάντα ανοιχτός να λύσω τα πρόβληματα με διάλογο, ο κ. Ερντογάν δεν θέλει να μου μιλήσει. Αλλά το έχω ξανακούσει και καταλήξαμε να μιλάμε. Θα συνεχίσω να επιμένω ότι υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο κανόνων για την επίλυση διαφορών, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θιάλασσας. Αλλά δεν λύνει τις διαφορές με επιθετική συμπεριφορά και την επαναφορά αυτοκρατορικών φαντασιώσεων, αλλά και την εμπρηστική ρητορική». Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού: «Αν οι Έλληνες αποφασίσουν ότι δεν πρέπει να κυβερνήσουμε μόνοι μας, τότε θα κυβερνήσουμε σε κυβέρνηση συνασπισμού» Σχετικά με τις εκλογές και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Έχουμε το ίδιο προβάδισμα, 7-8-9 μονάδες. Είναι μια καλή αφετηρία για τις εκλογές. Έχουμε πει ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε με απόλυτη πλειοψηφία και αυτό θα το ζητήσουμε από τους Έλληνες πολίτες. Αν μας ανταμείψουν, έχει καλώς. Αν όχι, θα πρέπει να σχηματίσουμε κάποια μορφή κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα θα κυβερνηθεί». Σε άλλο σημείο, τόνισε: «Τώρα έχουμε πορεία, το οποίο με κάνει να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να κερδίσουμε με αυτοδυναμία. Αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι θα κερδίσουμε και εκτιμώ ότι θα δυσκολευτούμε, αλλά θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Αλλά αν οι Έλληνες αποφασίσουν ότι δεν πρέπει να κυβερνήσουμε μόνοι μας, τότε θα κυβερνήσουμε σε κυβέρνηση συνασπισμού». «Να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό αέριο και να μπει πλαφόν» Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην ενέργεια, είπε: «Η τιμή του αερίου στην ΕΕ είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Η αγορά είναι στρεβλωμένη πλέον, η τιμή έχει ανέβει 10 φορές. Αυτό που είναι στο μυαλό όλων είναι πώς θα υποστηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και πώς θα διαφορποιήσουμε τις πηγές ενέργειας. Η Ρωσία δεν είναι αξιόπιστος προμηθευτής και θέλουμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό αέριο». Και πρόσθεσε: «Για την ενέργεια, δεν έχουμε αντιδράσει με την ίδια επιθετικότητα. Ελπίζουμε ότι η ΕΕ θα κάνει περισσότερα. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας με αυτές τις τιμές αερίου. Έχουμε εφαρμόσει μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών. Η ΕΕ έχει εξετάσει το σχήμα μας και προτείνουν σε άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο. Πρέπει να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή, γι’ αυτό επιμένω για μια πιο τολμηρή παρέμβαση στην αγορά αερίου, θα έπρεπε να επιβάλλουμε πλαφόν σε όλες τις πηγές αερίου. Αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος, όλο και περισσότερες χώρες αντιλαμβάνονται την ανάγκη μιας τέτοιας παρέμβασης». «Αλλά ακόμα και αν δεν το κάνουμε, τότε πρέπει να υποστηρίξουμε τις κοινωνίες μας ως προς το κόστοςε ζωής. Αν δεν το κάνουμε, θα χάσουμε έδαφος και η Ρωσία θα έχει την ευκαιρία να παίξει παιχνίδια παραπληροφόρησης και να αποσταθεροποιήσει κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Το λένε ανοιχτά. Για να μείνουμε στην ίδια πορεία, θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι συνέπειες που εμείς υφιστάμεθα δεν είναι σκληρότερες από αυτές που επιβάλλουμε στη Ρωσία μέσω των κυρώσεων. Γι’ αυτό χριεαζόμαστε μια πιο οργανωμένη αντίδραση», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «για αυτό θα μπορούσαμε να ανακατευθύνουμε ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το σκέλος των δανείων. Και αν αυτό είναι για να υποστηριχθεί το εισόδημα, τότε πρέπει να το κάνουμε, γιατί αλλιώς η πολιτική πίεση θα είναι πολύ μεγάλη. Αυτός ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά και ο επόμενος θα είναι πολύ δύσκολος, ειδικά για χώρες που αποθηκεύουν και θα πρέπει να ξαναγεμίσουν τις αποθήκες τους. Αλλά, πρέπει να το πούμε, ήμασταν εξαιρετικά εξαρτημένοι από το ρωσικό αέριο». Μάλιστα, για την εξοικονόμηση ενέργειας, δήλωσε: «Πρέπει και οι πολίτες να κάνουμε μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Μικρές αλλαγές κάνουν διαφορές. Η διαφορά στην κατανάλωση μεταξύ 21 και 25 βαθμών στα κλιματιστικά είναι τεράστια». Παράλληλα, σχετικά με τις νέες κυρώσεις στη Ρωσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε: «Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει ενστάσεις σε όγδοο πακέτο κυρώσεων και πάντα έχουμε πει ότι θα χρησιμοποιούμε κάθε μέσο για να πιέζουμε τη Ρωσία. Τα πακέτα των κυρώσεων ισχύουν, αλλά δεν έχουμε ατελείωτες εποιλογές. Για τη Ναυτιλία, είμαστε οι πρώτοι που θα συμφωνησουμε, αρκεί να μην υπάρχουν διαρροές από άλλες χώρες που θα πρέπει να συμμετέχουν, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τη ναυτιλία για να πιέσουμε τη Ρωσία που εξάγει το πετρέλαιό της». «Έχουμε εκλογές στην Ιταλία, φαίνεται ότι η Δεξιά θα επανακάμψει. Αν δεν θέλουμε να ρίξουμε νερό στον μύλο των λαϊκιστικών κομμάτων, πρέπει να καταλάβουμε τα προβλήματα. Να υποστηρίξουμε τα νοικοκυριά για να περάσουν τον δύσκολο χειμώνα, αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ακόμα δεν έχουν διατεθεί για τις ανάγκες των πολιτών», τόνισε σε άλλο σημείο. «Να πούμε ποιοι χρηματοδοτήθηκαν από τη Μόσχα» Επιπλέον, αναφέρθηκε στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στις χρηματοδοτήσεις κομμάτων στην Ευρώπη, λέγοντας: «Ξέρουμε ότι πολλά χρήματα κατευθύνθηκαν σε κόμματα, σε δημοσιογράφους στη Δυτική Ευρώπη. Πρέπει να εγρηγορούμε και να λέμε σαφώς ποιοι χρηματοδοτήθηκαν από τη Μόσχα. Στην Ελλάδα, γνωρίζουμε, για παράδειγμα ως στοιχείο, από αμερικανικό ένταλμα ότι υπήρξε άτομο που μοίραζε χρήματα, 10 εκ. δολάρια, για να στήσει ένα δίκτυο φιλο-ρωσικών καναλιών στην Ελλάδα. Ξέρουμε ποιοι είναι, ποιοι μοίραζαν τα χρήματα. Εδώ διακυβεύεται η ύπαρξη των δημοκρατιών μας». Ειδήσεις σήμερα: Δολοφονία 52χρονου στην Καβάλα: O 25χρονος δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε από το εργοστάσιο που δούλευαν μαζί Πόλεμος στην Ουκρανία: Το σχέδιο Πούτιν πίσω από την προσάρτηση του Ντονμπάς – Πώς θέλει να αλλάξει ο χάρτης Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι έγραφε το σημείωμα που κυκλοφόρησε στη βρετανική Βουλή την ημέρα που πέθανε

