Ξάνθη: Προκλητική ιδιωτική επίσκεψη του προέδρου του τουρκικού Κοινοβουλίου Το πρόγραμμά του περιλάβανε και αντίστοιχες επαφές στην Κομοτηνή Ιδιωτική επίσκεψη στην Ξάνθη πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Τουρκίας, Μουσταφά Σεντόπ. Σύμφωνα με το xanthinea.gr, το πρόγραμμα των συναντήσεων του περιλάβανε επαφές με τον νέο ψευτομουφτή καθώς και επίσκεψη στον τάφο του Αχμέτ Μετέ, του μέχρι πρότινος ψευτομουφτή Ξάνθης, αλλά και επίσκεψη στην αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική» Ένωση Ξάνθης. Η Ξάνθη, φυσικά, δεν ήταν ο μόνος σταθμός της «ιδιωτικής» περιοδείας του προέδρου της Τουρκικής Βουλής, καθώς το πρόγραμμά του περιελάβανε και αντίστοιχες επαφές στην Κομοτηνή. Ειδήσεις σήμερα: Το μετρό και τα ΜΜΜ δεν ανήκουν στους εργαζόμενους ούτε στην κυβέρνηση, αλλά στους πολίτες, λέει ο Καραμανλής Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε αποτρέψει την είσοδο μέχρι 80.000 μεταναστών στον Έβρο, λέει ο Θεοδωρικάκος Χάος στο Ιράν, αναφορές για τουλάχιστον 8 νεκρούς – «Έπεσε» το ίντερνετ Best of Network 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )