Οικονόμου: Με την εφαρμογή myTEKA μπορούν οι νέοι να ελέγχουν τον ατομικό τους κουμπαρά για την επικουρική σύνταξη Μια νέα εφαρμογή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το myTEKA, μπήκε σε εφαρμογή Η εφαρμογή myTEKA δίνει τη δυνατότητα σε καθε νέο να ελέγχει τον ατομικό του κουμπαρά της επικουρικής του ασφάλισης, επισημαίνει με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. #Με_σχέδιο μια νέα εφαρμογή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το myTEKA, μπήκε σε εφαρμογή δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε νέο να έχει έλεγχο πάνω στον ατομικό του κουμπαρά, που δημιουργείται με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.@K_Hatzidakis @tsakloglou— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) September 23, 2022 “Με σχέδιο μια νέα εφαρμογή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το myTEKA, μπήκε σε εφαρμογή δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε νέο να έχει έλεγχο πάνω στον ατομικό του κουμπαρά, που δημιουργείται με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης”, αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Ο Μητσοτάκης «σηκώνει το γάντι» στον Ερντογάν, αλλά επιμένει σε ανοικτούς διαύλους με Άγκυρα House of the Dragon: Η Κιμ Καρντάσιαν και Τζέιμς Κόρντεν αλά… «Targashians» σε παρωδία Ρωσία: Επιμένει στον πυρηνικό εφιάλτη ο Πούτιν – Συνεχίζεται η «μεγάλη έξοδος» των νέων BEST OF NETWORK 23.09.2022, 09:00 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 13:00

